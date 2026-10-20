Loại quả có vỏ được ví như “vảy rồng”, ăn đúng cách có lợi đủ đường cho sức khỏe

Tăng cường năng lượng

Các nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng trong quả mây có thể có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất và tăng sức bền. Carbohydrate (còn gọi là glucid hoặc chất đường bột ) trong loại quả này giúp tăng cường năng lượng giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa

Quả mây có hàm lượng chất xơ cao. Điều này giúp bạn cảm thấy no và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Chất xơ còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm các triệu chứng như chuột rút, táo bón và đầy hơi. Ngoài ra, quả mây cũng chứa tanin, saponin và flavonoid (là các chất chuyển hóa thứ cấp phổ biến trong thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người). Tanin có tác dụng chống tiêu chảy, giúp chữa trị bệnh tiêu chảy.

Được mệnh danh là "quả vảy rồng" với lớp vỏ ngoài màu nâu đỏ độc đáo có các đường vân gai giống như da rắn, quả mây là một loại trái cây nhiệt đới vô cùng đặc biệt. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện trí nhớ

Nhờ hàm lượng beta-carotene , pectin và kali, quả may có thể cải thiện lưu lượng máu lên não. Điều này giúp tăng cường khả năng nhận thức và trí nhớ. Ở một số vùng, quả mây còn được biết đến như là "quả của trí nhớ", giúp loại bỏ một số mức độ căng thẳng oxy hóa, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa não.

Bảo vệ thị lực

Chất chống oxy hóa beta-carotene (là một chất sắc tố hữu cơ màu đỏ-cam thuộc nhóm carotenoid, hoạt động như một chất tiền vitamin A (provitamin A) và chất chống oxy hóa trong cơ thể) có trong quả mây có lợi trực tiếp cho sức khỏe thị lực. Hàm lượng beta-carotene trong chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể tiến triển và thoái hóa điểm vàng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong quả mây giúp hạ huyết áp, làm giảm căng thẳng trong động mạch và các mạch máu khác, giảm áp lực lên hệ tim mạch. Hàm lượng chất chống oxy hóa và khoáng chất trong loại quả này cũng có thể góp phần giúp hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ ung thư

Là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng, quả mây có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Hàm lượng dinh dưỡng phong phú, bao gồm các vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì các chức năng cơ thể hoạt động bình thường. Quả mây chứa các chất chống oxy hóa hiệu quả trong việc chống lại những tổn thương gây ra cho tế bào và mô. Điều này có thể giúp ngăn ngừa cơ thể khỏi những tổn thương do chất gây ung thư gây.

Ăn quả mây cần lưu ý điều gì?

- Để chọn được quả mây ngon, bạn nên ưu tiên những quả có vỏ nâu đỏ sẫm, căng bóng và khít vảy. Khi bóp nhẹ, quả chín vừa sẽ có độ cứng vừa phải, không quá mềm cũng không quá cứng. Quả tươi thường có mùi thơm nhẹ, vị ngọt chua hài hòa, trong khi quả xanh thì chua gắt và chát nhiều. Nên chọn những quả trong chùm đều nhau, tránh quả dập nát hoặc có mùi lạ để đảm bảo hương vị và chất lượng.

- Hạt quả mây cứng và không ăn được, hãy loại bỏ hạt trước khi ăn. Quả mây có lớp vỏ ngoài có các vảy nhỏ, khi lột vỏ bạn nên rửa kỹ để loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn bám trên vỏ;

- Mặc dù quả mây rất thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều vì có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Khi bụng rỗng, acid trong dạ dày tăng cao. Ăn quả mây lúc này có thể gây cồn cào, khó chịu.