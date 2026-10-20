English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại quả có vỏ được ví như “vảy rồng”, ăn đúng cách có lợi đủ đường cho sức khỏe

Thứ Ba, 05:45, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ gây ấn tượng bởi hương vị giòn ngọt, chua thanh pha chút bùi béo khó quên, quả mây còn là một "kho tàng" dưỡng chất với hàng loạt lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

 

Tăng cường năng lượng 

Các nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng trong quả mây có thể có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất và tăng sức bền. Carbohydrate (còn gọi là glucid hoặc chất đường bột) trong loại quả này giúp tăng cường năng lượng giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày. 

Hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa

Quả mây có hàm lượng chất xơ cao. Điều này giúp bạn cảm thấy no và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Chất xơ còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm các triệu chứng như chuột rút, táo bón và đầy hơi. Ngoài ra, quả mây cũng chứa tanin, saponin và flavonoid (là các chất chuyển hóa thứ cấp phổ biến trong thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người). Tanin có tác dụng chống tiêu chảy, giúp chữa trị bệnh tiêu chảy.  

loai qua co vo duoc vi nhu vay rong , an dung cach co loi du duong cho suc khoe hinh anh 1
Được mệnh danh là "quả vảy rồng" với lớp vỏ ngoài màu nâu đỏ độc đáo có các đường vân gai giống như da rắn, quả mây là một loại trái cây nhiệt đới vô cùng đặc biệt. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện trí nhớ 

Nhờ hàm lượng beta-carotene , pectin và kali, quả may có thể cải thiện lưu lượng máu lên não. Điều này giúp tăng cường khả năng nhận thức và trí nhớ. Ở một số vùng, quả mây còn được biết đến như là "quả của trí nhớ", giúp loại bỏ một số mức độ căng thẳng oxy hóa, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa não.

Bảo vệ thị lực

Chất chống oxy hóa beta-carotene (là một chất sắc tố hữu cơ màu đỏ-cam thuộc nhóm carotenoid, hoạt động như một chất tiền vitamin A (provitamin A) và chất chống oxy hóa trong cơ thể) có trong quả mây có lợi trực tiếp cho sức khỏe thị lực. Hàm lượng beta-carotene trong chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể tiến triển và thoái hóa điểm vàng. 

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong quả mây giúp hạ huyết áp, làm giảm căng thẳng trong động mạch và các mạch máu khác, giảm áp lực lên hệ tim mạch. Hàm lượng chất chống oxy hóa và khoáng chất trong loại quả này cũng có thể góp phần giúp hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ ung thư

Là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng, quả mây có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Hàm lượng dinh dưỡng phong phú, bao gồm các vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì các chức năng cơ thể hoạt động bình thường. Quả mây chứa các chất chống oxy hóa hiệu quả trong việc chống lại những tổn thương gây ra cho tế bào và mô. Điều này có thể giúp ngăn ngừa cơ thể khỏi những tổn thương do chất gây ung thư gây.

Ăn quả mây cần lưu ý điều gì?

- Để chọn được quả mây ngon, bạn nên ưu tiên những quả có vỏ nâu đỏ sẫm, căng bóng và khít vảy. Khi bóp nhẹ, quả chín vừa sẽ có độ cứng vừa phải, không quá mềm cũng không quá cứng. Quả tươi thường có mùi thơm nhẹ, vị ngọt chua hài hòa, trong khi quả xanh thì chua gắt và chát nhiều. Nên chọn những quả trong chùm đều nhau, tránh quả dập nát hoặc có mùi lạ để đảm bảo hương vị và chất lượng.

- Hạt quả mây cứng và không ăn được, hãy loại bỏ hạt trước khi ăn. Quả mây có lớp vỏ ngoài có các vảy nhỏ, khi lột vỏ bạn nên rửa kỹ để loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn bám trên vỏ;

- Mặc dù quả mây rất thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều vì có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Khi bụng rỗng, acid trong dạ dày tăng cao. Ăn quả mây lúc này có thể gây cồn cào, khó chịu.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 lợi ích bất ngờ khi ăn ngô luộc vào bữa sáng
5 lợi ích bất ngờ khi ăn ngô luộc vào bữa sáng

VOV.VN - Ngô luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và kéo dài cảm giác no khi ăn vào buổi sáng. Tuy nhiên, cần chú ý khẩu phần và kết hợp với các thực phẩm khác để bảo đảm bữa ăn cân đối.

5 lợi ích bất ngờ khi ăn ngô luộc vào bữa sáng

5 lợi ích bất ngờ khi ăn ngô luộc vào bữa sáng

VOV.VN - Ngô luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và kéo dài cảm giác no khi ăn vào buổi sáng. Tuy nhiên, cần chú ý khẩu phần và kết hợp với các thực phẩm khác để bảo đảm bữa ăn cân đối.

Những thực phẩm không nên dùng cùng trà xanh, nhiều người dễ bỏ qua
Những thực phẩm không nên dùng cùng trà xanh, nhiều người dễ bỏ qua

VOV.VN - Trà xanh giàu chất chống oxy hóa nhưng uống cùng hoặc ngay sau bữa ăn có thể làm giảm hấp thu sắt từ một số thực phẩm, nhất là nguồn sắt thực vật. Biết những nhóm thực phẩm cần lưu ý sẽ giúp bạn chọn thời điểm uống trà hợp lý, đặc biệt khi có nguy cơ thiếu sắt.

Những thực phẩm không nên dùng cùng trà xanh, nhiều người dễ bỏ qua

Những thực phẩm không nên dùng cùng trà xanh, nhiều người dễ bỏ qua

VOV.VN - Trà xanh giàu chất chống oxy hóa nhưng uống cùng hoặc ngay sau bữa ăn có thể làm giảm hấp thu sắt từ một số thực phẩm, nhất là nguồn sắt thực vật. Biết những nhóm thực phẩm cần lưu ý sẽ giúp bạn chọn thời điểm uống trà hợp lý, đặc biệt khi có nguy cơ thiếu sắt.

Thứ nước dân dã dùng đúng cách bổ dưỡng chẳm kém nhân sâm, tổ yến
Thứ nước dân dã dùng đúng cách bổ dưỡng chẳm kém nhân sâm, tổ yến

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là thức giải khát thanh mát, một ly nước chanh pha ấm hay lạnh nguyên chất còn mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nhờ nguồn vitamin C dồi dào, các hợp chất chống oxy hóa và khoáng chất thiết yếu.

Thứ nước dân dã dùng đúng cách bổ dưỡng chẳm kém nhân sâm, tổ yến

Thứ nước dân dã dùng đúng cách bổ dưỡng chẳm kém nhân sâm, tổ yến

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là thức giải khát thanh mát, một ly nước chanh pha ấm hay lạnh nguyên chất còn mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nhờ nguồn vitamin C dồi dào, các hợp chất chống oxy hóa và khoáng chất thiết yếu.

Ăn củ dền sống hay nấu chín để nhận được nhiều dưỡng chất hơn?
Ăn củ dền sống hay nấu chín để nhận được nhiều dưỡng chất hơn?

VOV.VN - Củ dền giàu chất xơ, folate, mangan và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn sống hay luộc chín tốt hơn còn phụ thuộc vào cách chế biến và khả năng giữ lại dưỡng chất của thực phẩm.

Ăn củ dền sống hay nấu chín để nhận được nhiều dưỡng chất hơn?

Ăn củ dền sống hay nấu chín để nhận được nhiều dưỡng chất hơn?

VOV.VN - Củ dền giàu chất xơ, folate, mangan và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn sống hay luộc chín tốt hơn còn phụ thuộc vào cách chế biến và khả năng giữ lại dưỡng chất của thực phẩm.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe