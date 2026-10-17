Loại quả cứ ra chợ là có, ăn mỗi ngày giúp giữ dáng, sáng mắt và khỏe tim

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quả bơ chứa hàm lượng lớn Axit Oleic – một loại axit béo không bão hòa đơn lành mạnh tốt cho hệ tim mạch. Dưỡng chất này giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglycerides trong máu, đồng thời duy trì nồng độ cholesterol tốt (HDL). Ngoài ra, lượng Kali dồi dào trong bơ (cao hơn cả chuối) giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Dù chứa nhiều chất béo, bơ lại là thực phẩm hỗ trợ giữ dáng rất hiệu quả nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và chất béo tốt. Tỷ lệ chất xơ cao giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn giữa các bữa. Thêm bơ vào khẩu phần ăn giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

Quả bơ từ lâu đã được ví như một "siêu thực phẩm" vàng cho sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa

Một quả bơ trung bình cung cấp khoảng 10g chất xơ (bao gồm cả xơ hòa tan và không hòa tan). Chất xơ hòa tan đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tăng cường thị lực

Bơ chứa hai hợp chất chống oxy hóa quan trọng là Lutein và Zeaxanthin. Đây là hai dưỡng chất tập trung nhiều ở võng mạc, có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ mắt khỏi quá trình lão hóa. Việc tiêu thụ bơ thường xuyên giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Tăng cường hấp thu dưỡng chất

Nhiều loại vitamin quan trọng như Vitamin A, D, E và K cùng các carotenoid là dưỡng chất tan trong chất béo, nghĩa là cơ thể chỉ có thể hấp thu chúng khi có sự xuất hiện của lipid. Chất béo lành mạnh trong quả bơ đóng vai trò như chất môi giới, giúp cơ thể tối ưu hóa khả năng hấp thu các vitamin này từ các thực phẩm ăn kèm (như rau xanh trong món salad).

Nuôi dưỡng làn da và tóc sáng khỏe

Hàm lượng Vitamin E, Vitamin C và các axit béo trong bơ giúp cung cấp độ ẩm chuyên sâu, tăng độ đàn hồi cho làn da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Ngoài việc ăn trực tiếp, bơ còn thường xuyên được sử dụng làm mặt nạ dưỡng da và ủ tóc tự nhiên giúp phục hồi độ bóng mượt.

Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính

Nhờ chứa các hợp chất phytochemical, carotenoid và chất chống viêm tự nhiên, quả bơ giúp làm giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Điều này góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường tuýp 2, viêm khớp và hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Sử dụng bơ đúng cách để tốt cho sức khoẻ

Để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe từ quả bơ, việc kiểm soát liều lượng và thời điểm thưởng thức đóng vai trò quyết định. Mỗi ngày, bạn chỉ nên tiêu thụ từ 1/2 đến 1 quả bơ (khoảng 100g – 150g) nhằm nạp đủ lượng chất béo tốt và chất xơ cần thiết mà không lo dư thừa calo gây tăng cân.

Thời điểm vàng để ăn bơ là vào bữa sáng hoặc bữa trưa, giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả suốt cả ngày và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) từ các thực phẩm khác.

Để giữ trọn vẹn dinh dưỡng, bạn nên ăn bơ tươi nguyên chất qua các món như salad, bơ dầm ăn kèm bánh mì nguyên cám, trứng lát hoặc sinh tố ít đường, tránh kết hợp với quá nhiều sữa đặc hay đường tinh luyện làm mất đi giá trị lành mạnh tự nhiên của loại "siêu thực phẩm" này.