Loại gia vị có mùi thơm, dùng thường xuyên khoẻ đẹp từ trong ra ngoài

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Dầu mè có tỷ lệ cân bằng giữa các axit béo omega-3, omega-6 và omega-9. Omega-3 và omega-6 là các chất béo không bão hòa đa, trong khi axit béo omega-9 là chất béo không bão hòa đơn. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu các chất béo lành mạnh này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ dầu mè có thể giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch.

Giàu chất chống oxy hóa

Một trong những chất có lợi trong dầu mè là chất chống oxy hóa sesamin. Nó là một loại lignin, một loại hợp chất tạo nên mô thực vật. Chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

Dầu mè từ lâu đã được ví như vua của các loại dầu thực vật.

Giảm viêm

Nhiều nền văn hóa đã sử dụng dầu mè trong y học cổ truyền như một chất chống viêm. Y học cổ truyền nhiều nước đã sử dụng nó để điều trị đau khớp, đau răng, vết cắt, vết trầy xước, đau bụng kinh và nhiều bệnh khác. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu trên người, một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho thấy dầu mè có hiệu quả trong việc giảm các chỉ số viêm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dầu mè có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Một nghiên cứu cho thấy người lớn dùng dầu mè có lượng đường trong máu lúc đói (lượng đường trong máu sau một đêm ngủ) và hemoglobin A1c (mức đường huyết trung bình trong 2-3 tháng qua) giảm.

Giảm căng thẳng và trầm cảm

Dầu mè chứa một loại axit amin gọi là tyrosine. Tyrosine giúp tăng cường serotonin, chất này có thể giúp chống lại cảm giác căng thẳng và trầm cảm.

Phòng ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời

Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong dầu mè có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Dầu mè có khả năng chống lại tới 30% tia cực tím, trong khi các loại dầu khác chỉ chống lại được tới 20%.

Cải thiện hệ tiêu hóa và nhuận tràng

Dầu mè đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên cho đường ruột. Bổ sung một lượng nhỏ dầu mè vào khẩu phần ăn giúp kích thích tiêu hóa, làm mềm phân và xoa dịu các triệu chứng táo bón mạn tính một cách an toàn.