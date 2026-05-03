Loại quả ngọt hơn cả đường, càng ăn càng khỏe, là khắc tinh của ung thư

Có thể giúp giảm cân

Vì quả la hán không chứa calo, carbohydrate hoặc chất béo, những người muốn giảm cân có thể thấy quả la hán là một sự bổ sung hữu ích cho chế độ ăn uống của họ. Người thường xuyên sử dụng đường có thể giảm lượng calo nạp vào bằng cách thay thế đường bằng chất tạo ngọt từ quả la hán.

Ví dụ, trong cà phê buổi sáng hoặc với yến mạch ăn sáng. Mọi người cũng có thể tạo ra các món ăn và món tráng miệng ít calo bằng cách sử dụng chất tạo ngọt từ quả la hán.

An toàn cho người mắc bệnh tiểu đường

Quả la hán không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nghĩa là đây là lựa chọn an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên hiểu rõ nhãn sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm họ chọn không chứa đường hoặc các thành phần khác có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

Với vị ngọt thanh tự nhiên nhưng lại không chứa calo, quả la hán không chỉ là nguyên liệu giải khát lý tưởng mà còn mang lại nhiều công dụng. (Ảnh minh họa).

Đặc tính chống viêm

Các mogroside trong quả la hán có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Tổn thương này là nguyên nhân chính gây viêm, có nghĩa là quả la hán cũng có đặc tính chống viêm. Mặc dù viêm là cách tự nhiên để cơ thể tự chữa lành, nhưng viêm mãn tính lại liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng bao gồm bệnh tim, ung thư, viêm khớp, tiểu đường và các rối loạn tiêu hóa như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Có thể có đặc tính chống ung thư

Một số nghiên cứu hạn chế cho thấy quả la hán có thể có đặc tính chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất quả la hán có thể ức chế sự phát triển của ung thư đại trực tràng và ung thư vòm họng.

Tác dụng chống oxy hóa của mogrosides trong loại quả này cũng làm giảm tổn thương DNA do các gốc tự do gây ra, điều mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến sự phát triển của ung thư.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Trong Đông y, quả la hán có tính mát, đi vào kinh phế và đại tràng, đặc biệt hữu hiệu trong việc thanh lọc cơ thể và giải trừ độc tố tích tụ.

Sử dụng trà la hán vào những ngày hè oi bức giúp hạ nhiệt tức thì, trị nóng trong người, giảm mụn nhọt và ngăn ngừa tình trạng táo bón nhờ khả năng làm nhuận tràng, điều hòa hệ bài tiết.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm dị ứng

Quả la hán có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và ổn định huyết áp, từ đó bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, chiết xuất từ loại quả này còn có tác dụng kháng histamine, giúp giảm nhanh các triệu chứng dị ứng, mẩn ngứa và hỗ trợ người bệnh vượt qua các cơn kích ứng thời tiết một cách nhẹ nhàng.