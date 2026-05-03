中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại quả ngọt hơn cả đường, càng ăn càng khỏe, là khắc tinh của ung thư

Chủ Nhật, 05:45, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với vị ngọt thanh tự nhiên nhưng lại không chứa calo, quả la hán không chỉ là nguyên liệu giải khát lý tưởng mà còn mang lại nhiều công dụng đáng kinh ngạc. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe vàng của loại quả đặc biệt này. 

Có thể giúp giảm cân

Vì quả la hán không chứa calo, carbohydrate hoặc chất béo, những người muốn giảm cân có thể thấy quả la hán là một sự bổ sung hữu ích cho chế độ ăn uống của họ. Người thường xuyên sử dụng đường có thể giảm lượng calo nạp vào bằng cách thay thế đường bằng chất tạo ngọt từ quả la hán.

Ví dụ, trong cà phê buổi sáng hoặc với yến mạch ăn sáng. Mọi người cũng có thể tạo ra các món ăn và món tráng miệng ít calo bằng cách sử dụng chất tạo ngọt từ quả la hán. 

An toàn cho người mắc bệnh tiểu đường

Quả la hán không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nghĩa là đây là lựa chọn an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên hiểu rõ nhãn sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm họ chọn không chứa đường hoặc các thành phần khác có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

loai qua ngot hon ca duong, cang an cang khoe, la khac tinh cua ung thu hinh anh 1
Với vị ngọt thanh tự nhiên nhưng lại không chứa calo, quả la hán không chỉ là nguyên liệu giải khát lý tưởng mà còn mang lại nhiều công dụng. (Ảnh minh họa).

Đặc tính chống viêm

Các mogroside trong quả la hán có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Tổn thương này là nguyên nhân chính gây viêm, có nghĩa là quả la hán cũng có đặc tính chống viêm. Mặc dù viêm là cách tự nhiên để cơ thể tự chữa lành, nhưng viêm mãn tính lại liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng bao gồm bệnh tim, ung thư, viêm khớp, tiểu đường và các rối loạn tiêu hóa như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Có thể có đặc tính chống ung thư

Một số nghiên cứu hạn chế cho thấy quả la hán có thể có đặc tính chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất quả la hán có thể ức chế sự phát triển của ung thư đại trực tràng và ung thư vòm họng.

Tác dụng chống oxy hóa của mogrosides trong loại quả này cũng làm giảm tổn thương DNA do các gốc tự do gây ra, điều mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến sự phát triển của ung thư.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Trong Đông y, quả la hán có tính mát, đi vào kinh phế và đại tràng, đặc biệt hữu hiệu trong việc thanh lọc cơ thể và giải trừ độc tố tích tụ.

Sử dụng trà la hán vào những ngày hè oi bức giúp hạ nhiệt tức thì, trị nóng trong người, giảm mụn nhọt và ngăn ngừa tình trạng táo bón nhờ khả năng làm nhuận tràng, điều hòa hệ bài tiết.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm dị ứng

Quả la hán có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và ổn định huyết áp, từ đó bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, chiết xuất từ loại quả này còn có tác dụng kháng histamine, giúp giảm nhanh các triệu chứng dị ứng, mẩn ngứa và hỗ trợ người bệnh vượt qua các cơn kích ứng thời tiết một cách nhẹ nhàng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: quả la hán lợi ích khi dùng quả la hán tác dụng của quả la hán cách sử dụng quả la hán công dụng của quả la hán sử dụng nhiều la hán có tốt không những lưu ý khi sử dụng quả la hán
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Uống rượu vang với đồ nướng có tốt không?
Uống rượu vang với đồ nướng có tốt không?

VOV.VN - Uống rượu vang với đồ nướng có thực sự tốt cho sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực hay không là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Uống rượu vang với đồ nướng có tốt không?

Uống rượu vang với đồ nướng có tốt không?

VOV.VN - Uống rượu vang với đồ nướng có thực sự tốt cho sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực hay không là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Việt Nam có sẵn “thảo dược quý” dưỡng gan bổ não, nhiều người chưa biết tận dụng
Việt Nam có sẵn “thảo dược quý” dưỡng gan bổ não, nhiều người chưa biết tận dụng

VOV.VN - Lá trầu không từ lâu đã trở thành biểu tượng trong văn hóa Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng đây còn là một vị thuốc quý, mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Việt Nam có sẵn “thảo dược quý” dưỡng gan bổ não, nhiều người chưa biết tận dụng

Việt Nam có sẵn “thảo dược quý” dưỡng gan bổ não, nhiều người chưa biết tận dụng

VOV.VN - Lá trầu không từ lâu đã trở thành biểu tượng trong văn hóa Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng đây còn là một vị thuốc quý, mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

5 cách đơn giản giúp giảm quầng thâm mắt ngay tại nhà
5 cách đơn giản giúp giảm quầng thâm mắt ngay tại nhà

VOV.VN - Quầng thâm mắt khiến gương mặt trông mệt mỏi và có thể liên quan đến thiếu ngủ, stress hoặc chăm sóc da chưa đúng cách. Việc xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp phù hợp sẽ giúp cải thiện tình trạng này, đồng thời bảo vệ vùng da quanh mắt nhạy cảm.

5 cách đơn giản giúp giảm quầng thâm mắt ngay tại nhà

5 cách đơn giản giúp giảm quầng thâm mắt ngay tại nhà

VOV.VN - Quầng thâm mắt khiến gương mặt trông mệt mỏi và có thể liên quan đến thiếu ngủ, stress hoặc chăm sóc da chưa đúng cách. Việc xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp phù hợp sẽ giúp cải thiện tình trạng này, đồng thời bảo vệ vùng da quanh mắt nhạy cảm.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe