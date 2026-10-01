Loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, dưỡng tim, tốt cho thị lực và vóc dáng

Cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào

Cá là nguồn cung cấp protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi tế bào tổn thương hiệu quả. Bên cạnh đó, các loại cá béo như cá hồi, cá thu hay cá mòi chứa lượng lớn axit béo omega-3 – loại chất béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Cá cũng rất giàu các vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin D, vitamin B12, i-ốt, selen và kẽm, giúp bù đắp những thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn cá thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn đáng kể. Axit béo omega-3 trong cá đóng vai trò chủ chốt trong việc giảm nồng độ chất béo xấu triglyceride trong máu, điều hòa huyết áp và hỗ trợ mạch máu co giãn tốt hơn. Ngoài ra, việc ăn cá đều đặn còn ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và hạn chế mảng bám xơ vữa động mạch.

Bổ sung cá vào chế độ ăn uống hằng ngày mang lại vô số lợi ích vượt trội cho cơ thể và trí não. (Ảnh VTC News)

Phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ

DHA – một dạng omega-3 chiếm tỷ lệ rất cao trong cấu trúc não bộ có hàm lượng phong phú trong cá. Ở trẻ em, việc ăn cá giúp hỗ trợ hoàn thiện cấu trúc não, tăng khả năng tập trung và tư duy ngôn ngữ. Đối với người lớn tuổi, các dưỡng chất trong cá giúp bảo vệ tế bào thần kinh, làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ do tuổi tác và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Bổ mắt và giảm nguy cơ suy giảm thị lực

Thói quen ăn cá thường xuyên mang lại hiệu quả to lớn trong việc bảo vệ thị lực và duy trì sức khỏe đôi mắt. Axit béo omega-3 hỗ trợ tuyến lệ hoạt động tốt hơn, giúp làm giảm hiệu quả tình trạng mỏi mắt và khô mắt ở những người thường xuyên làm việc với màn hình máy tính. Đồng thời, việc bổ sung cá đầy đủ cũng làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng – nguyên nhân hàng đầu gây mù lụa ở người lớn tuổi.

Cải thiện giấc ngủ và nâng cao tâm trạng

Thiếu hụt vitamin D là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém, trong khi cá lại là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên tốt nhất. Thêm vào đó, omega-3 trong cá giúp điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh trong não như serotonin và dopamine, từ đó giúp giảm mệt mỏi, lo âu và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

Giảm viêm mạn tính và bảo vệ sức khỏe xương khớp

Cá sở hữu đặc tính chống viêm tự nhiên mạnh mẽ nhờ hàm lượng omega-3 cao. Việc duy trì khẩu phần cá đều đặn giúp làm giảm các triệu chứng đau, sưng và cứng khớp ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Về lâu dài, khả năng kiểm soát phản ứng viêm của các dưỡng chất trong cá còn hỗ trợ ngăn ngừa nhiều bệnh lý mạn tính nguy hiểm như tiểu đường và ung thư.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giữ đẹp vóc dáng

Đối với những người đang trong quá trình giảm cân hoặc giữ dáng, cá là sự lựa chọn thực phẩm vô cùng lý tưởng. Hàm lượng protein dồi dào trong cá tạo cảm giác no lâu, làm giảm sự thèm ăn vặt giữa các bữa chính mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho cơ thể.

Ngoài ra, việc tiêu hóa protein đòi hỏi cơ thể phải đốt cháy nhiều calo hơn so với việc tiêu hóa tinh bột hay chất béo thông thường, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.