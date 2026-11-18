Cam

Cam là loại trái cây quen thuộc, nổi bật với hàm lượng vitamin C cao và hương vị chua ngọt dễ ăn. Ngoài dưỡng chất này, cam còn cung cấp kali, folate và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, bạn nên ăn cam tươi thay vì chỉ uống nước ép, bởi việc ép bỏ phần xác quả có thể làm giảm đáng kể lượng chất xơ được hấp thu. Nếu sử dụng nước cam, nên ưu tiên loại nguyên chất, không thêm đường để hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể.

Dưa chuột

Dưa chuột có hàm lượng nước cao, chiếm khoảng 95% trọng lượng quả, giúp bổ sung nước và tạo cảm giác thanh mát. Loại thực phẩm này còn cung cấp một lượng vitamin C, kali và các dưỡng chất khác. Bạn có thể ăn dưa chuột trực tiếp, thêm vào salad hoặc chế biến thành sinh tố. Tuy không phải nguồn vitamin C nổi bật nhất, dưa chuột vẫn là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào thực đơn lành mạnh.

Cà rốt

Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao, hợp chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, có vai trò quan trọng đối với thị lực và hệ miễn dịch. Ngoài ra, loại củ này còn chứa chất xơ, kali và một lượng vitamin C nhất định. Bổ sung cà rốt vào chế độ ăn giúp đa dạng nguồn vitamin và khoáng chất, đồng thời hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bạn có thể ăn cà rốt sống, ép nước hoặc chế biến thành các món luộc, hấp, xào và nấu canh.

Củ cải

Củ cải là loại rau củ ít calo, chứa vitamin C, chất xơ và một số khoáng chất cần thiết. Nhờ thành phần dinh dưỡng này, củ cải có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào. Bạn có thể sử dụng củ cải để nấu canh, hầm, luộc hoặc chế biến thành salad. Để hạn chế hao hụt vitamin C, nên tránh nấu quá lâu và ưu tiên những phương pháp chế biến đơn giản.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một trong những loại rau củ có hàm lượng vitamin C cao. Bên cạnh vị ngọt tự nhiên, loại quả này còn cung cấp beta-carotene và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Một quả ớt chuông đỏ cỡ vừa có thể cung cấp lượng vitamin C đáng kể, thậm chí đáp ứng vượt nhu cầu khuyến nghị hằng ngày ở người trưởng thành. Bạn có thể ăn sống, trộn salad, chế biến món xào hoặc nấu súp. Tuy nhiên, vitamin C khá nhạy cảm với nhiệt độ nên việc nấu quá lâu có thể làm hao hụt một phần dưỡng chất.

Anh đào

Anh đào không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Một số hợp chất tự nhiên trong quả anh đào cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giấc ngủ và giảm phản ứng viêm. Bạn có thể ăn anh đào tươi, kết hợp với sữa chua, làm sinh tố hoặc sử dụng trong các món tráng miệng.

Rau diếp

Rau diếp là loại rau xanh thường được sử dụng trong các món salad, bánh mì sandwich và món cuốn. Thực phẩm này cung cấp vitamin C cùng vitamin A, vitamin K và một số chất chống oxy hóa. Ngoài ra, rau diếp có hàm lượng calo thấp, chứa nhiều nước nên phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Để giữ được độ tươi và dưỡng chất, bạn nên rửa sạch rau trước khi ăn, ưu tiên sử dụng khi còn tươi hoặc chế biến trong thời gian ngắn.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất và mâm xôi là những loại quả mọng được ưa chuộng nhờ hương vị hấp dẫn và thành phần dinh dưỡng phong phú. Trong đó, dâu tây là nguồn vitamin C đáng chú ý, đồng thời các loại quả mọng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn anthocyanin và polyphenol. Những hợp chất này góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp các loại quả mọng với sữa chua, ngũ cốc và sinh tố.

Cà chua

Cà chua cung cấp vitamin C, kali và lycopene - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả. Vitamin C góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, trong khi lycopene được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa. Cách chế biến có thể ảnh hưởng đến hàm lượng từng dưỡng chất: nhiệt độ cao làm giảm một phần vitamin C nhưng lại giúp cơ thể hấp thu lycopene dễ dàng hơn. Vì vậy, bạn có thể kết hợp cà chua tươi và cà chua đã nấu chín trong thực đơn để tận dụng các giá trị dinh dưỡng khác nhau.

Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới có vị chua ngọt đặc trưng, chứa vitamin C và enzyme bromelain. Vitamin C góp phần duy trì hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào. Trong khi đó, bromelain là nhóm enzyme có khả năng phân giải protein, được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ tiêu hóa. Dứa cũng chứa nhiều nước, giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Bạn có thể ăn dứa tươi, làm sinh tố hoặc kết hợp với các loại trái cây khác để đa dạng khẩu phần ăn. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt nếu bạn dễ bị kích ứng hoặc khó chịu ở dạ dày khi ăn thực phẩm có tính axit.