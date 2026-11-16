Ngăn nào trong tủ lạnh dễ tích tụ vi khuẩn nhất?

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bảo vệ Thực phẩm đã kiểm tra mức độ nhiễm khuẩn tại các vị trí trong 100 chiếc tủ lạnh gia đình.

Kết quả cho thấy ngăn đựng rau củ là nơi phát hiện vi khuẩn thường xuyên nhất. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc rau củ thường mang theo đất và hơi ẩm. Khi đất, lá rau hoặc cặn thức ăn rơi xuống đáy ngăn kéo mà không được làm sạch, chúng có thể trở thành nguồn gây nhiễm khuẩn.

Các tác giả phát hiện vi khuẩn coliform (có đặc tính tương tự E. coli) và E. coli trong nhiều hộ gia đình. Trong số các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm được kiểm tra, tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là loại được phát hiện phổ biến nhất. Vi khuẩn này thường sống trên da và trong mũi người.

Bạn nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên. Ảnh: Ban Mai

Thói quen vệ sinh ảnh hưởng đến mức độ nhiễm khuẩn

Nghiên cứu cũng ghi nhận tình trạng nhiễm khuẩn trong tủ lạnh có liên quan đến tần suất và phương pháp vệ sinh. Chỉ 17% các hộ gia đình cho biết họ làm sạch tủ lạnh ít nhất mỗi tháng một lần.

Trong đó, 50% số hộ gia đình chỉ sử dụng nước để vệ sinh tủ lạnh, 10% dùng cồn hoặc khăn lau khử trùng, 8% lau bằng khăn khô. Khi so sánh mức độ nhiễm khuẩn, các nhà khoa học nhận thấy có mối liên quan đáng kể giữa cách thức, tần suất vệ sinh và lượng vi khuẩn tồn tại trong tủ.

4 cách giữ ngăn đựng rau củ sạch sẽ

Tháo ngăn đựng rau củ để vệ sinh: Với những ngăn kéo có thể tháo rời, mọi người nên lấy ra ngoài, rửa bằng nước ấm và chất tẩy rửa dịu nhẹ. Sau đó, bạn tráng lại bằng nước sạch và dùng khăn khô lau hết hơi ẩm trước khi lắp vào tủ.

Tách riêng rau củ còn dính đất với thực phẩm đã rửa sạch: Không nên để rau củ chưa rửa chung với những loại đã được làm sạch và sẵn sàng để ăn. Thịt và hải sản cần được bảo quản trong hộp kín ở ngăn thấp hơn, tránh để nước từ thịt sống hoặc cá tiếp xúc với rau củ.

Loại bỏ ngay nước và thức ăn thừa: Khi phát hiện lá rau, đất hoặc nước từ rau củ rơi vãi, bạn cần lau sạch ngay. Nếu nước đọng dưới đáy ngăn kéo, bạn nên loại bỏ, đồng thời không để rau củ hư hỏng trong tủ quá lâu.

Kiểm tra nhiệt độ và tránh xếp quá nhiều thực phẩm: Nhiệt độ ngăn mát nên được duy trì ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn. Các gia đình không nên xếp thực phẩm quá chật vì sẽ cản trở không khí lạnh lưu thông. Bạn cần để khoảng trống phù hợp giữa các loại thực phẩm để nhiệt độ trong tủ được duy trì đồng đều.

Không khí lạnh lưu thông tốt không chỉ giúp ổn định nhiệt độ bên trong tủ mà còn hạn chế sự phát triển nhanh chóng của vi khuẩn còn tồn tại trên thực phẩm và các bề mặt.