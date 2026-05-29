Những thực phẩm vạn người mê nhưng càng ăn da lại càng nhanh lão hóa, chảy xệ

Thứ Sáu, 14:00, 29/05/2026
VOV.VN - Dù có đầu tư hàng triệu đồng vào các dòng kem dưỡng đắt đỏ, làn da vẫn có thể biểu tình bằng những nếp nhăn, vết sạm và tình trạng chảy xệ. Nguyên nhân đôi khi nguồn ngay từ chính đĩa thức ăn hàng ngày của bạn. Vậy đâu là những thực phẩm càng ăn da càng nhanh lão hóa mà bạn cần phải tránh xa ngay lập tức? 

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng thường được làm bằng loại tinh bột đã qua tinh chế thường có chỉ số đường huyết (GI) rất cao. Khi đi vào cơ thể, chúng nhanh chóng chuyển hóa thành đường đơn, làm lượng đường trong máu tăng vọt một cách đột ngột.

Quá trình này không chỉ thúc đẩy phản ứng viêm gây mụn mà còn làm suy giảm chất lượng sợi collagen tương tự như khi bạn ăn đường trực tiếp. Thay vào đó, hãy ưu tiên các loại tinh bột chuyển hóa chậm như gạo lứt, khoai lang, yến mạch để bảo vệ làn da của mình.

Đồ ăn vặt 

Món ăn vặt mà nhiều người ăn chỉ để cho vui miệng có thể là lý do khiến tất cả các loại kem dưỡng đắt tiền và quy trình chăm sóc da của bạn không hiệu quả. Những thực phẩm này chứa đầy hóa chất và chất béo không tốt. Những thành phần này có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm. Và đúng vậy, viêm nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bên trong mà còn biểu hiện ra trên khuôn mặt bạn dưới dạng sưng tấy, nổi mụn và kích ứng.

nhung thuc pham van nguoi me nhung cang an da lai cang nhanh lao hoa, chay xe hinh anh 1
Đâu là những thực phẩm càng ăn da càng nhanh lão hóa mà bạn cần phải tránh xa ngay lập tức?

Chocolate sữa

Những người yêu thích chocolate hãy lưu ý. Mặc dù chocolate đen được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chocolate trắng - chocolate sữa lại không như vậy. Chocolate sữa chứa nhiều đường và sữa, hai thành phần có thể gây hại cho da. Vì vậy, chuyên gia khuyên bạn nên tránh xa chocolate sữa và thay vào đó chọn chocolate đen.

Sữa tách béo

Điều này có thể khá bất ngờ, nhưng đúng vậy, sữa tách béo không hẳn là người bạn tốt nhất của làn da bạn. Mặc dù sữa tách béo thường được cho là một lựa chọn "lành mạnh", nhưng nó có thể là nguyên nhân gây ra mụn. Các nghiên cứu cho thấy uống sữa tách béo có liên quan đến việc nổi mụn.

Đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ và thức ăn nhanh

Khoai tây chiên, gà rán, hay bánh rán là những món ăn khoái khẩu nhưng lại là "mồi lửa" thiêu rụi làn da tươi trẻ. Khi thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao với dầu mỡ, chúng giải phóng ra một lượng khổng lồ các gốc tự do.

Các gốc tự do này xâm nhập vào cơ thể, tấn công trực tiếp vào cấu trúc tế bào da, làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên và tăng tốc độ lão hóa sớm. Ngoài ra, lượng chất béo chuyển hóa (transfat) trong đồ chiên rán còn làm tắc nghẽn mạch máu, khiến da trông thiếu sức sống và xỉn màu.

Đường kính, bánh kẹo ngọt và các loại nước giải khát

Đường chính là "kẻ thù số 1" đứng đầu trong danh sách các thực phẩm tàn phá nhan sắc của phái đẹp. Như đã nói ở trên, lượng đường dư thừa trong máu sẽ đẩy nhanh quá trình glycation, tạo ra vô số phân tử AGEs hủy hoại collagen.

Không chỉ khiến da nhanh chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn quanh mắt, miệng, việc nạp quá nhiều đường còn làm tăng tiết bã nhờn, kích thích các phản ứng viêm, khiến da bạn dễ mọc mụn bọc, mụn viêm và rất khó phục hồi sau tổn thương.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: lão hóa lão hóa da thực phẩm gây lão hóa chảy xệ thực phẩm vạn người mê
