Phát hiện vi khuẩn hiếm gặp giúp trị dứt điểm bệnh phổi tái phát

Trước đó, người đàn ông 60 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum (cũ – nay là Quảng Ngãi), bắt đầu ho kéo dài và khó thở khi gắng sức khoảng 6 tháng trước khi nhập viện. Người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh tích protein phế nang, một bệnh lý hiếm gặp khiến các chất giàu protein tích tụ trong phế nang, cản trở quá trình trao đổi khí.

Trước khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được rửa phổi hai lần, mỗi lần thực hiện trên một bên phổi. Đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với bệnh tích protein phế nang có triệu chứng. Tuy nhiên, tình trạng ho, khó thở vẫn kéo dài, hình ảnh tổn thương phổi gần như không cải thiện.

Các tổn thương phổi trên hình ảnh học giảm đáng kể (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Tháng 12/2025, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua đánh giá, các bác sĩ nhận thấy bệnh không diễn tiến theo hướng thông thường. Người bệnh có ngón tay dùi trống, hai phổi xuất hiện ran nổ rải rác, gợi ý tình trạng bệnh phổi mạn tính kéo dài.

Các bác sĩ hội chẩn, triển khai rửa toàn bộ hai phổi cho bệnh nhân trong cùng một lần can thiệp. Thủ thuật kéo dài khoảng 3 giờ và diễn ra thuận lợi. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản - phế nang phát hiện một loại vi khuẩn Mycobacterium không lao rất hiếm gặp ở người mắc bệnh tích protein phế nang (Mycobacterium interjectum).

Sau 6 tháng, bệnh phổi không còn tình trạng tái phát (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Phát hiện này giúp các bác sĩ xác định hướng điều trị khác thay vì chỉ tiếp tục rửa phổi. Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong 6 tháng. Sau điều trị, hình ảnh tổn thương phổi giảm đáng kể, các triệu chứng hô hấp gần như biến mất, khả năng gắng sức được cải thiện và không còn ghi nhận tái phát.

Bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh tích protein phế nang rất hiếm, với tỷ lệ khoảng 0,6-7 ca/1 triệu người. Bệnh xảy ra khi các chất giàu protein và lipid tích tụ trong phế nang, làm cản trở trao đổi oxy. Người bệnh thường có biểu hiện ho kéo dài, khó thở, giảm khả năng gắng sức và có thể suy hô hấp.

Theo bác sĩ, thể tự miễn là dạng thường gặp, nhưng bệnh cũng có thể liên quan đến bệnh lý huyết học, suy giảm miễn dịch, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc các tác nhân nhiễm trùng hiếm gặp. Rửa phổi toàn bộ vẫn là phương pháp điều trị tiêu chuẩn với những trường hợp có triệu chứng. Tuy nhiên, ở một số bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thứ phát, việc xác định và điều trị nguyên nhân nền có ý nghĩa quyết định để hạn chế tái phát.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là trường hợp thứ 5 được phát hiện mắc bệnh tích protein phế nang và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận liên quan đến nhiễm vi khuẩn nói trên