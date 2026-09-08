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Quả na có thứ “cực nguy hiểm” ẩn mình, chớ dại ăn kẻo rước họa vào thân

Thứ Ba, 14:00, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít ai biết rằng bên trong lớp thịt na ngọt ngào lại ẩn chứa những hạt đen bóng chứa lượng độc tố nhất định. Vậy tại sao tuyệt đối không nên ăn hạt na và điều gì xảy ra nếu lỡ nuốt hoặc cắn vỡ hạt na?

Ăn hạt na có thể gây hại cho sức khỏe

Lý do cốt lõi khiến hạt na trở thành mối nguy hại chính là sự xuất hiện của các hợp chất sinh học có độc tính cao, đặc biệt là nhóm Annonacin và Squamocin. Trong đó, Annonacin là một độc tố thần kinh, khi đi vào cơ thể với lượng lớn, Annonacin có khả năng gây tổn thương các tế bào thần kinh, gia tăng nguy cơ suy giảm chức năng não bộ và mắc các bệnh lý thoái hóa thần kinh.

Việc nhai hoặc nghiền nát hạt lại có thể giải phóng các độc tố này, gây ra những hậu quả nghiêm trọng:

- Gây ngộ độc: Nếu hạt na bị nghiền nát và nuốt vào bụng, các acetogenins sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa, gây ra các triệu chứng ngộ độc như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

- Tổn thương mắt: Chât độc từ hạt na nếu dính vào mắt có thể gây bỏng rát, viêm loét giác mạc, và trong nhiều trường hợp đã dẫn đến mù lòa. Độc tố acetogenins có thể ăn mòn các mô nhạy cảm của mắt, gây tổn thương không thể phục hồi.

 - Tổn thương da: Tương tự như mắt, độc tố từ hạt na khi tiếp xúc với da, đặc biệt là các vết thương hở, có thể gây ra hiện tượng viêm da, lở loét và nhiễm trùng.

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Việc nhai hoặc nghiền nát hạt lại có thể giải phóng các độc tố này, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: VTC News)

Lời khuyên ăn na an toàn cho cả gia đình

- Bỏ hạt trước khi cho trẻ nhỏ ăn: Trẻ em thường có thói quen nuốt chửng hoặc cắn nát hạt. Phụ huynh nên lọc sạch hạt na trước khi cho bé sử dụng hoặc làm sinh tố.

- Không tự ý dùng hạt na chữa bệnh: Mặc dù dân gian có bài thuốc dùng hạt na diệt chấy, nhưng việc tự chế biến tại nhà rất dễ gây độc cho da đầu hoặc dính vào mắt cực kỳ nguy hiểm.

- Thưởng thức phần thịt quả cẩn thận: Nhai chậm rãi để cảm nhận vị ngọt thơm, đồng thời dễ dàng phát hiện và loại bỏ hạt na ra ngoài. 

- Không nhai hoặc cắn hạt na: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Hãy cẩn thận tách bỏ hoàn toàn hạt ra khỏi phần thịt quả. Nếu vô tình nuốt cả hạt nguyên, đừng lo lắng, vì hạt sẽ được đào thải ra ngoài mà không gây hại.

- Rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với hạt: Nếu bạn vô tình chạm vào hạt na đã vỡ, hãy rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước sạch để tránh độc tố lây lan sang mắt hoặc các vết thương hở.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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