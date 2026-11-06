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Rau và trái cây: Vì sao không thể thay thế cho nhau?

Thứ Sáu, 15:09, 06/11/2026
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VOV.VN - Rau xanh và trái cây đều cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. WHO khuyến nghị mỗi người ăn ít nhất 400g rau và trái cây mỗi ngày. Tuy nhiên, hai nhóm thực phẩm này có thể thay thế hoàn toàn cho nhau hay cần kết hợp trong khẩu phần hàng ngày?

 

Tại sao rau xanh và trái cây lại là nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể?

Rau xanh và trái cây là thành phần thiết yếu trong chế độ ăn cân bằng, cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Theo thống kê y tế, chế độ ăn thiếu rau quả liên quan đến khoảng 1,7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, 19% số ca ung thư đường tiêu hóa, 31% trường hợp mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ và 11% số ca đột quỵ. Đáng chú ý, rau quả tươi cung cấp hơn 80% lượng vitamin A dưới dạng caroten tại các nước đang phát triển và gần như toàn bộ vitamin C trong khẩu phần ăn. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của hai nhóm thực phẩm đối với sức khỏe.

rau va trai cay vi sao khong the thay the cho nhau hinh anh 1
Rau xanh và trái cây đều cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

Ăn trái cây thay rau được không?

Rau xanh và trái cây có thành phần dinh dưỡng khác nhau nên không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Một số loại trái cây chứa nhiều đường tự nhiên, nếu ăn quá nhiều, đặc biệt dưới dạng nước ép hoặc trái cây sấy, có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể. Vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên kết hợp đa dạng cả hai nhóm, với tổng lượng ít nhất 400g mỗi ngày ở người trưởng thành. Thường xuyên bỏ rau và chỉ ăn trái cây có thể khiến khẩu phần thiếu một số dưỡng chất, chất xơ cần thiết, ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Ảnh hưởng đến sức khỏe khi chỉ ăn trái cây thay rau xanh

Nếu chỉ ăn trái cây mà không bổ sung rau xanh, khẩu phần có thể mất cân bằng, thiếu một số vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết. Tình trạng thiếu chất xơ kéo dài có thể gây táo bón, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Đồng thời, cơ thể có thể bỏ lỡ các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Chất xơ hòa tan như pectin trong rau quả còn góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol, đường huyết và bảo vệ tim mạch. Vì vậy, cần ăn đa dạng cả rau xanh và trái cây để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Cách kết hợp rau và trái cây trong chế độ ăn uống

Để cân bằng dinh dưỡng, nên ăn đa dạng các loại rau xanh, rau củ nhiều màu sắc và trái cây, tránh chỉ sử dụng một vài loại quen thuộc. Ưu tiên rau quả tươi, đúng mùa; lựa chọn cách chế biến như luộc, hấp, salad, hạn chế dầu mỡ, muối và đường. Với trái cây có hàm lượng đường tự nhiên cao như chuối, nho, xoài, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần và ưu tiên ăn nguyên quả. Nhìn chung, rau xanh và trái cây đều cần thiết nhưng không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Kết hợp đa dạng hai nhóm thực phẩm cùng chế độ ăn cân bằng giúp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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