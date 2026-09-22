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Sau tuổi 50, ăn thế nào để giữ dáng, khỏe lâu?

Thứ Ba, 11:23, 22/09/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 50, quá trình trao đổi chất chậm lại, khối lượng cơ suy giảm khiến việc duy trì vóc dáng khó khăn hơn. Chế độ ăn cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp kết hợp vận động hợp lý giúp kiểm soát cân nặng và duy trì thể lực.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp duy trì cân bằng dịch và các chức năng cơ thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng sau tuổi 50. Nhu cầu nước tùy từng người, phụ thuộc tuổi, cân nặng, mức độ vận động và thời tiết; khi tập luyện hoặc trời nóng, cần bổ sung nhiều hơn.

Dinh dưỡng cân đối và đa dạng

Sau tuổi 50, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, các loại hạt và chất béo không bão hòa; hạn chế thực phẩm nhiều năng lượng, muối, đường và ít dinh dưỡng. Ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến để dễ kiểm soát khẩu phần.

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Sau tuổi 50, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất

Hạn chế nạp đường và thức ăn nhanh

Sau tuổi 50, nên hạn chế đường bổ sung, bánh ngọt, nước ngọt và thức ăn nhanh vì thường chứa nhiều năng lượng, muối, đường, chất béo bão hòa nhưng ít chất xơ và dưỡng chất, có thể góp phần tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Tăng cường bổ sung protein, vitamin và chất chống oxy hóa

Sau tuổi 50, chế độ ăn đa dạng, đủ protein, vitamin và chất chống oxy hóa giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và duy trì thể trạng. Protein từ thịt gia cầm, cá, trứng, sữa, đậu, đậu phụ và các loại hạt góp phần duy trì khối lượng, chức năng cơ bắp; nên phân bổ hợp lý trong các bữa ăn. Vitamin D và B12 cũng cần được chú ý, lần lượt liên quan đến sức khỏe xương, chuyển hóa canxi, hệ thần kinh và quá trình tạo máu; có thể bổ sung qua cá, trứng, sữa và thực phẩm tăng cường vitamin, trong khi viên bổ sung chỉ nên dùng khi có nhu cầu phù hợp. Rau xanh và trái cây cung cấp các hợp chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ; nên đa dạng thực đơn với dứa, quả mọng, lựu, nho, dưa hấu, cà chua và cà rốt.

Tập luyện thể dục hợp lý

Bên cạnh chế độ ăn, hoạt động thể chất thường xuyên có vai trò quan trọng trong việc duy trì vóc dáng sau tuổi 50. Có thể lựa chọn những hình thức vận động phù hợp với thể trạng như đi bộ, bơi, đạp xe, tập yoga hoặc các bài tập sức mạnh với cường độ vừa phải.

Duy trì vận động đều đặn giúp tiêu hao năng lượng, hỗ trợ duy trì khối lượng cơ và sức mạnh, đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và khả năng vận động. Người có bệnh lý nền hoặc hạn chế về vận động nên lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Kiểm soát lượng calo nạp vào

Kiểm soát khẩu phần và năng lượng nạp vào giúp duy trì cân nặng sau tuổi 50. Có thể theo dõi lượng ăn qua nhật ký hoặc ứng dụng, nhưng không nên cắt giảm calo quá mức vì dễ thiếu năng lượng và dưỡng chất. Thực đơn cần phù hợp với tuổi, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe, kết hợp chế độ ăn đa dạng với vận động thường xuyên.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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