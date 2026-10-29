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"Siêu thực phẩm" tốt cho tim mạch, xương khớp và vóc dáng không phải ai cũng biết

Thứ Năm, 05:45, 29/10/2026
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VOV.VN - Đậu tằm là loại hạt thuộc họ đậu có lịch sử gieo trồng lâu đời trên thế giới. Nhờ hương vị bùi béo tự nhiên cùng mật độ dinh dưỡng vượt trội, đậu tằm không chỉ xuất hiện phổ biến trong các thực đơn ăn kiêng mà còn được xem là một "siêu thực phẩm" giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.

 

Tăng cường hệ miễn dịch 

Đậu tằm rất giàu Đồng, Mangan và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các khoáng chất này giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố "hàng rào" miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây ra phản ứng viêm mạn tính.

Phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Đậu tằm chứa hàm lượng khoáng chất Sắt cùng Axit Folic (Vitamin B9) rất cao – hai thành phần then chốt trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và tái tạo các tế bào hồng cầu trong cơ thể. Sắt giữ vai trò cốt lõi trong việc cấu tạo nên hemoglobin để vận chuyển oxy đi nuôi dưỡng toàn bộ các cơ quan và tế bào, giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, xua tan cảm giác mệt mỏi, hoa mắt hay chóng mặt do thiếu máu.

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Đậu tằm là loại hạt thuộc họ đậu có lịch sử gieo trồng lâu đời trên thế giới. 

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Đậu tằm là nguồn cung cấp protein thực vật vô cùng phong phú và chất lượng cao, đặc biệt phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ ăn chay, ăn kiêng hoặc luyện tập thể thao. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hàm lượng đạm cao và nguồn chất xơ dồi dào trong đậu tằm giúp làm chậm quá trình tháo rỗng của dạ dày, từ đó kéo dài cảm giác no và ngăn chặn hiệu quả các cơn thèm ăn vặt giữa các bữa chính trong ngày.

Việc thay thế một phần tinh bột chế biến hoặc đạm động vật nhiều chất béo bằng đậu tằm không chỉ giúp cung cấp đủ năng lượng cho mọi hoạt động mà còn hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa và duy trì vóc dáng săn chắc, cân đối.

Củng cố hệ xương chắc khỏe

Đậu tằm chứa hàm lượng lớn Mangan, Đồng và Magie - những khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc tổng hợp mật độ xương. Bổ sung đậu tằm vào thực đơn giúp giảm tốc độ mất xương ở người trung niên và phòng ngừa nguy cơ loãng xương sớm.

Tốt cho tim mạch và hạ huyết áp

Chất xơ hòa tan trong đậu tằm có khả năng liên kết với các axit mật chứa cholesterol trong ruột và đào thải chúng ra ngoài qua đường tiêu hóa, từ đó hỗ trợ làm giảm đáng kể nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu. Bên cạnh đó, đậu tằm còn rất giàu các khoáng chất Kali và Magie – hai trợ thủ đắc lực có tác dụng làm thư giãn các mạch máu, giảm áp lực lên thành động mạch và duy trì chỉ số huyết áp ở mức ổn định, giúp phòng ngừa hiệu quả nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim hay đột quỵ.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ dồi dào bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan trong đậu tằm mang lại những tác động vô cùng tích cực cho toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan đóng vai trò làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn và đẩy lùi nhanh chóng các tình trạng táo bón, đầy hơi hay khó tiêu kinh niên.

Trong khi đó, lượng chất xơ hòa tan lại hoạt động như một nguồn prebiotic tự nhiên, cung cấp nguồn dưỡng chất quý giá để nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, củng cố lớp màng bảo vệ niêm mạc đại tràng và giúp cơ thể tối ưu hóa khả năng hấp thụ các dưỡng chất từ thức ăn.

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, đậu tằm sống chứa độc tố tự nhiên lectin và vicine có thể gây đầy bụng, buồn nôn. Luôn nấu chín kỹ trước khi thưởng thức. Một số đối tượng như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh nên cẩn trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sức dụng đậu tằm.

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Thường xuyên ăn giá đỗ, cơ thể có thể về loạt lợi ích ít người biết này

VOV.VN - Giá đỗ là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trên mâm cơm người Việt, thường xuất hiện trong các món phở, bún, xào hay ăn sống. Tuy nhỏ bé và có giá thành rất rẻ, giá đỗ lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội nhờ quá trình nảy mầm, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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