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Vị thuốc nhỏ nhưng có võ, biết dùng là lá chắn vàng cho gan, thận và trí não

Thứ Tư, 05:45, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỷ tử là một trong những vị thuốc Đông y, siêu thực phẩm nổi tiếng thế giới. Sở hữu sắc đỏ cam đặc trưng cùng vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ, kỷ tử không chỉ giúp gia tăng hương vị cho các món hầm, trà thảo mộc mà còn mang lại vô số giá trị dinh dưỡng cao cho cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hợp chất đặc trưng Lycium barbarum polysaccharides (LBP) trong kỷ tử có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào bạch cầu, nâng cao rào chắn miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Bổ sung kỷ tử giúp cơ thể chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và cảm cúm thông thường.

Bảo vệ, tăng cường chức năng gan, thận

Theo y học cổ truyền, kỷ tử có tác dụng bổ gan, ích thận, dưỡng huyết và sáng mắt. Hoạt chất Betaine trong kỷ tử giúp hỗ trợ giải độc gan, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ trong gan (gan nhiễm mỡ) và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do rượu bia hay hóa chất.

vi thuoc nho nhung co vo, biet dung la la chan vang cho gan, than va tri nao hinh anh 1
Theo y học cổ truyền, kỷ tử có tác dụng bổ gan, ích thận, dưỡng huyết và sáng mắt. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu khoa học cho thấy polysaccharides trong kỷ tử giúp cải thiện độ nhạy insulin và khả năng dung nạp glucose của tế bào. Nhờ đó, kỷ tử hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn, giúp người bệnh tiểu đường typ2 ổn định chỉ số đường huyết an toàn hơn.

Làm chậm quá trình lão hóa

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội cùng Vitamin C và A, kỷ tử giúp trung hòa các gốc tự do bất lợi – tác nhân chính gây ra nếp nhăn và lão hóa sớm. Bổ sung kỷ tử thường xuyên thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, làm mờ vết thâm, giúp làn da giữ được độ đàn hồi và độ sáng hồng tự nhiên.

Cải thiện cảm xúc, tăng cường năng lượng, giấc ngủ

Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc uống nước ép hoặc trà kỷ tử đều đặn giúp tăng cường mức năng lượng, cải thiện độ tập trung và tinh thần minh mẫn. Bên cạnh đó, các hoạt chất trong kỷ tử còn hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng (stress) và mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Một trong những dưỡng chất nổi bật của quả kỷ tử là zeaxanthin, một loại carotenoid giúp bảo vệ võng mạc - mô nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau mắt. Nghiên cứu cho thấy ăn các thực phẩm giàu zeaxanthin có thể giúp hỗ trợ thị lực khỏe mạnh khi bạn già đi. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng quả kỷ tử cũng có thể giúp bảo vệ điểm vàng, phần của mắt chịu trách nhiệm cho thị lực trung tâm sắc nét.

Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Quả kỷ tử rất giàu chất chống oxy hóa. Đó là những hợp chất giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi tổn thương do các phân tử không ổn định gọi là gốc tự do gây ra. Theo thời gian, tác hại từ các gốc tự do có thể gây ra stress oxy hóa và góp phần vào quá trình lão hóa và các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa có trong các loại thực phẩm như quả kỷ tử và các loại khác có thể giúp chống lại tác hại đó.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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