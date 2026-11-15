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Tôm càng xanh giàu dưỡng chất thế nào và ăn bao nhiêu là đủ?

Chủ Nhật, 15:09, 15/11/2026
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VOV.VN - Tôm càng xanh giàu protein, vitamin và khoáng chất, góp phần duy trì cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe xương và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, cần sử dụng thực phẩm này thế nào để phát huy giá trị dinh dưỡng?

 

Giá trị dinh dưỡng của tôm càng xanh

Tôm càng xanh cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong 100g tôm có khoảng 30mg canxi, 20mg photpho, 0,3mg sắt, 0,14mg vitamin B1, 0,09mg vitamin B2, 2mg vitamin PP và 1mg vitamin C. Ngoài ra, tôm còn chứa glucid, góp phần bổ sung năng lượng và dưỡng chất, phù hợp với chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Tác dụng của tôm càng xanh

Cung cấp protein chất lượng cao

Tôm càng xanh là nguồn protein có giá trị sinh học tốt, với khoảng 11,4g protein trong mỗi 100g tôm. Đây là dưỡng chất thiết yếu tham gia xây dựng, duy trì và phục hồi các mô trong cơ thể, đặc biệt là mô cơ.

Bổ sung đủ protein giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ phục hồi sau vận động và đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể. Vì vậy, tôm càng xanh có thể là lựa chọn phù hợp trong thực đơn của người thường xuyên tập luyện thể thao, người cần bổ sung protein hoặc muốn duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng.

Tốt cho sức khỏe xương và răng

Tôm càng xanh cung cấp canxi và photpho, hai khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành, duy trì xương và răng chắc khỏe. Trong 100g tôm có khoảng 30mg canxi và 20mg photpho. Tuy nhiên, hàm lượng canxi không cao nên cần kết hợp thêm các thực phẩm giàu canxi khác để đáp ứng nhu cầu của cơ thể và hỗ trợ sức khỏe hệ xương.

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Tôm càng xanh giàu protein, vitamin và khoáng chất, góp phần duy trì cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe xương và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Tôm càng xanh cung cấp các vitamin nhóm B như B1, B2, vitamin PP và vitamin C, góp phần duy trì nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Trong đó, vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo thành năng lượng, đồng thời hỗ trợ chức năng hệ thần kinh và hoạt động của tế bào. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ hệ miễn dịch. Bổ sung tôm càng xanh trong chế độ ăn đa dạng là cách cung cấp thêm vi chất cần thiết, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Tăng cường chức năng tiêu hóa

Tôm càng xanh có chứa protein và một lượng glucid nhất định. Theo số liệu dinh dưỡng được cung cấp, 100g tôm có khoảng 1,2g glucid. Đây là nhóm chất tham gia cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể.

Tuy nhiên, tôm càng xanh không phải thực phẩm giàu chất xơ nên không có tác dụng trực tiếp thúc đẩy nhu động ruột hoặc phòng ngừa táo bón. Để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn nên kết hợp ăn tôm với rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ, đồng thời uống đủ nước.

Bảo vệ tim mạch và chống lão hóa

Tôm càng xanh có hàm lượng chất béo tương đối thấp, phù hợp để bổ sung protein vào chế độ ăn cân đối. Ngoài ra, vitamin C trong tôm góp phần chống oxy hóa, hỗ trợ tổng hợp collagen, duy trì cấu trúc da và mô liên kết. Tuy nhiên, không nên xem tôm là thực phẩm có khả năng trực tiếp phòng ngừa bệnh tim mạch hay làm chậm lão hóa. Để bảo đảm lợi ích dinh dưỡng, nên ưu tiên chế biến bằng cách hấp, luộc, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ và sử dụng quá nhiều muối.

Tăng cường sinh lực cho nam giới

Tôm càng xanh cung cấp protein và kẽm, vi chất tham gia vào quá trình sản xuất testosterone, duy trì chức năng sinh sản và hỗ trợ hình thành tinh trùng. Bổ sung đầy đủ protein, kẽm và vitamin từ thực phẩm có thể góp phần duy trì sức khỏe sinh sản nam giới. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn riêng tôm càng xanh có thể làm tăng testosterone hoặc cải thiện rõ rệt chất lượng tinh trùng. Nam giới cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và hạn chế rượu bia để duy trì sức khỏe lâu dài.

Hỗ trợ bổ sung sữa cho phụ nữ sau sinh

Sau sinh, phụ nữ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất để phục hồi sức khỏe và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khi cho con bú. Tôm càng xanh cung cấp protein, canxi, sắt cùng một số vitamin, góp phần làm phong phú thực đơn của người mẹ. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy ăn tôm có thể trực tiếp kích thích tiết sữa. Phụ nữ đang cho con bú có thể sử dụng thực phẩm này nếu không bị dị ứng, đồng thời cần chú ý chế biến chín và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những lưu ý khi ăn tôm càng xanh

Tôm càng xanh giàu dinh dưỡng nhưng cần được lựa chọn, bảo quản và chế biến đúng cách để bảo đảm an toàn thực phẩm. Nên ưu tiên tôm tươi, có nguồn gốc rõ ràng, không có dấu hiệu ôi ươn và phải nấu chín hoàn toàn, tránh ăn tôm sống hoặc chưa chín kỹ vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng. Tôm cũng cần được sử dụng với khẩu phần phù hợp, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Người từng dị ứng với tôm hoặc hải sản có vỏ cần thận trọng, tránh sử dụng khi chưa được bác sĩ đánh giá. Phụ nữ mang thai và cho con bú có thể ăn tôm nếu không bị dị ứng, nhưng cần chú ý nguồn gốc và cách chế biến. Để phát huy giá trị dinh dưỡng, nên kết hợp tôm với các thực phẩm khác trong chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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