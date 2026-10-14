Uống cà phê đúng cách giúp tăng năng lượng, bảo vệ gan và tốt cho tim mạch

Tăng cường năng lượng và tăng khả năng tập trung

Caffeine trong cà phê kích thích hệ thần kinh trung ương bằng cách ngăn chặn hoạt động của adenosine – một chất gây cảm giác mệt mỏi. Điều này giúp giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và norepinephrine, từ đó gia tăng mức năng lượng, cải thiện sự tỉnh táo và nâng cao hiệu suất làm việc tức thì.

Thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân

Uống cà phê nguyên chất không đường giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất của cơ thể lên 3-11%. Caffeine kích thích hệ thần kinh gửi tín hiệu đến các tế bào mỡ để phân hủy mỡ thừa, biến chúng thành năng lượng cho các hoạt động thể chất, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giữ dáng và kiểm soát cân nặng.

Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo vào mỗi buổi sáng mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Nhiều nghiên cứu dài hạn chỉ ra rằng những người uống cà phê đều đặn và đúng liều lượng có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 thấp hơn đáng kể. Các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như axit chlorogenic trong cà phê giúp cải thiện độ nhạy insulin và điều hòa lượng đường trong máu một cách tự nhiên.

Có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gan

Cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe gan và giúp cơ thể chống lại các bệnh về gan. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc giảm độ cứng của gan, một chỉ số mà các chuyên gia y tế sử dụng để đánh giá xơ hóa, tức là sự hình thành mô sẹo trong gan.

Tăng cường bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể

Đối với nhiều người, cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa lớn nhất trong chế độ ăn hằng ngày, vượt qua cả rau củ và trái cây. Các chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương mạn tính, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Phòng ngừa các bệnh suy giảm trí nhớ và bệnh thần kinh

Caffeine và các hoạt chất sinh học trong cà phê có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh. Thói quen uống cà phê khoa học giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson – hai căn bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất ở người lớn tuổi, đồng thời duy trì sự minh mẫn cho trí não.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thực tế, một nghiên cứu cho thấy uống 3 đến 5 tách cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch 15%. Một đánh giá khác về 21 nghiên cứu cho thấy uống 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến...giảm 21% nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng caffeine có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Những người có huyết áp không được kiểm soát tốt có thể cần hạn chế hoặc điều chỉnh lượng caffeine tiêu thụ.

Để uống cà phê an toàn và gặt hái tối đa lợi ích sức khỏe, bạn nên duy trì liều lượng dưới 400mg caffeine/ngày (khoảng 3–4 tách tiêu chuẩn) và ưu tiên thưởng thức vào khung giờ vàng từ 9:00 – 11:30 giờ sáng khi nồng độ cortisol giảm tự nhiên.

Hãy tránh uống cà phê vào tối muộn để không gây mất ngủ, tuyệt đối không uống lúc bụng rỗng nhằm bảo vệ dạ dày, đồng thời hạn chế thêm quá nhiều đường hay sữa đặc để kiểm soát calo và lượng đường trong máu hiệu quả.