Vì sao trẻ dễ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng và lớp học bơi?

Nhiều trẻ nguy kịch do cấp cứu đuối nước không đúng cách

Trường hợp mới nhất là bé trai (6 tuổi, ở Hà Nội), được gia đình cho đi học bơi để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi vào lớp 1.

Tuy nhiên, ở buổi học thứ ba, bé bất ngờ bị chìm dưới nước. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, trẻ đã ngừng tim, ngừng thở. Ngay tại bể bơi, giáo viên đã tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. Nhờ được sơ cứu đúng cách, đồng thời được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời, trẻ đã có cơ hội giành lại sự sống.

Trẻ đuối nước điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

ThS.BS Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ở thời điểm nhập viện, tình trạng của trẻ rất nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động để bảo vệ não, kết hợp cho bệnh nhi thở máy và sử dụng các thuốc vận mạch. Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh.

"Đây là trường hợp may mắn vì trẻ được hồi sức tim phổi ngay sau khi được đưa lên bờ. Trái lại, chúng tôi cũng tiếp nhận những trường hợp trẻ đuối nước khác không được cấp cứu đúng cách ngay từ đầu mà dốc ngược chạy, khiến thời gian thiếu oxy lên não kéo dài. Khi đến bệnh viện, trẻ đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não rất nặng, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa, tuy nhiên trẻ vẫn tử vong", ThS.BS. Ngô Tiến Đông chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, nhiều trẻ có thể được cứu sống nhưng vẫn phải đối mặt với di chứng thần kinh kéo dài, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình. Đó cũng là điều khiến đội ngũ hồi sức luôn trăn trở trong quá trình điều trị.

Vì sao trẻ dễ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng, trong các lớp học bơi?

Đằng sau những ca đuối nước thương tâm là nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà không ít phụ huynh vẫn vô tình bỏ qua. Từ thực tế tiếp nhận và điều trị các ca bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã chỉ ra những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng và trong các lớp học bơi.

Đầu tiên, chính sự chủ quan vì trẻ đã biết bơi hoặc bơi giỏi là nguyên nhân khiến trẻ gặp nạn. Bể bơi mùa hè thường rất đông, vì vậy trẻ vẫn có thể đuối nước do va chạm, bị xô đẩy, va đầu vào thành bể hoặc bị trẻ khác nhảy trúng người. Nhiều trường hợp dễ bị nhầm là đang vui chơi hoặc ngụp lặn nên không được phát hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, nhu cầu học bơi tăng cao vào dịp hè khiến nhiều lớp có đông học viên trong khi số lượng giáo viên hạn chế. Khi phải hướng dẫn nhiều trẻ cùng lúc, giáo viên khó quan sát toàn diện, làm tăng nguy cơ bỏ sót các tình huống đuối nước.

Nhiều phụ huynh rời khỏi khu vực bể bơi hoặc mải dùng điện thoại, làm việc riêng vì cho rằng đã có giáo viên hoặc nhân viên giám sát. Điều này có thể khiến trẻ không được phát hiện kịp thời khi gặp sự cố.

Đồng thời, nhiều bể bơi thiếu nhân viên cứu hộ hoặc nhân viên không có đủ năng lực cấp cứu chuyên nghiệp. Khi xảy ra tai nạn trẻ bị đuối nước, việc chậm phát hiện và xử trí sai cách sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, việc sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy.

Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh. Vì thế, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, thì cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay.

Tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, điều này sẽ làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm mất "thời gian vàng" để cấp cứu trẻ, khiến trẻ càng trở nên nguy kịch, thậm chí tử vong.