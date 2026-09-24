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5 nhóm người nên cẩn trọng khi ăn bánh trung thu để tránh gây hại cho sức khỏe

Thứ Năm, 05:45, 24/09/2026
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VOV.VN - Mỗi dịp Rằm tháng Tám, bánh trung thu lại trở thành món ăn không thể thiếu của mỗi gia đình Việt. Tuy nhiên, đối với một số nhóm người, việc tiêu thụ quá đà món ăn này có thể làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vậy những ai nên hạn chế hoặc cẩn trọng khi ăn bánh trung thu?

Người mắc bệnh tiểu đường

Bánh Trung thu thường chứa nhiều đường tinh luyện, dễ gây tăng đường huyết đột ngột. Dù là dòng bánh dành riêng cho người tiểu đường, lượng tinh bột và chất béo trong bánh vẫn ở mức đáng kể.

Nên ưu tiên các dòng bánh trung thu ăn kiêng (sử dụng đường ăn kiêng như Isomalt, Maltitol). Tuy nhiên, dù là bánh ăn kiêng, người bệnh chỉ nên ăn một miếng nhỏ và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Người thừa cân, béo phì

Việc tiêu thụ một chiếc bánh Trung thu kích thước lớn hoặc quá nhiều bánh Trung thu có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt mức nhu cầu hàng ngày, làm gia tăng mỡ thừa vùng bụng và gây tăng cân nhanh chóng. Do đó, người đang trong chế độ giảm cân hoặc kiểm soát trọng lượng nên hạn chế tối đa món ăn này, đồng thời có thể cân nhắc thay thế bằng trái cây ít đường hoặc các hạt giàu xơ.

5 nhom nguoi nen can trong khi an banh trung thu de tranh gay hai cho suc khoe hinh anh 1
5 nhóm người nên cẩn trọng khi ăn bánh trung thu để tránh gây hại cho sức khỏe.

Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao

Bánh trung thu chứa nhiều chất béo bão hòa từ mỡ heo, dầu mỡ chế biến và lượng muối cao từ lòng đỏ trứng muối. Việc hấp thụ quá nhiều các chất này sẽ làm tăng cholesterol xấu trong máu, dễ gây xơ vữa động mạch và tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi

Trẻ nhỏ hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nếu ăn bánh nhiều đường, chất béo dễ gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó ngủ. Thói quen ăn ngọt sớm làm tăng nguy cơ sâu răng, béo phì và tiểu đường sau này. Với trẻ lớn, cha mẹ chỉ nên cho ăn thử một phần bánh nhỏ, không thay thế bữa chính.

Người cao tuổi

Ở người lớn tuổi, hệ tiêu hóa và chức năng gan thận dần suy giảm, đi kèm các vấn đề về đường huyết và huyết áp. Việc tiêu thụ bánh trung thu chứa nhiều đường, chất béo có thể gây chướng bụng, khó tiêu và tạo áp lực lớn lên hệ chuyển hóa. Để an toàn, người cao tuổi nên chọn các dòng bánh ít ngọt, bánh mini hoặc chia nhỏ phần ăn khi thưởng thức.

Để thưởng thức không khí trông trăng trọn vẹn mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe, bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản sau:

- Ăn từng miếng nhỏ: Thay vì ăn một mình, hãy cắt bánh thành 4 - 8 phần nhỏ để ăn cùng gia đình, bạn bè.

- Không ăn bánh thay bữa chính: Nên ăn bánh như một món tráng miệng nhẹ sau bữa ăn, không ăn khi bụng đang quá đói (dễ làm đường huyết tăng nhanh).

- Thưởng thức cùng trà nóng: Trà xanh, trà ô long chứa polyphenols giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác ngấy và cân bằng vị ngọt.

- Không ăn bánh vào buổi tối muộn: Hạn chế ăn bánh sau 7h tối vì đây là thời gian cơ thể ít vận động, năng lượng dễ bị tích tụ thành mỡ thừa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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