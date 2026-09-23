Loại quả không thể thiếu mỗi dịp trung thu là kho báu dinh dưỡng ít ai ngờ

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Bưởi là thực phẩm vàng không thể thiếu trong thực đơn của người ăn kiêng. Hàm lượng nước cao kết hợp với chất xơ dồi dào giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt. Ngoài ra, bưởi chứa ít calo nhưng hỗ trợ tăng tốc độ trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa tự nhiên.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhờ hàm lượng Vitamin C khổng lồ kết hợp với Vitamin A và các chất chống oxy hóa, ăn bưởi thường xuyên giúp củng cố "lá chắn" miễn dịch tự nhiên. Cơ thể sẽ có khả năng chống lại sự tấn công của các loại vi khuẩn, virus gây ra cảm cúm, ho sốt và giúp vết thương hở mau lành.

Bưởi là loại trái cây nhiệt đới vô cùng quen thuộc và được yêu thích trong nét văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngừa tiểu đường

Dù có vị ngọt nhẹ, bưởi lại sở hữu chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Các hợp chất sinh học trong bưởi có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, giúp điều hòa lượng đường trong máu ổn định sau bữa ăn. Vì vậy, đây là loại quả rất an toàn và tốt cho người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ mỡ máu

Thường xuyên ăn bưởi hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan (pectin) dồi dào. Đồng thời, khoáng chất Kali trong bưởi đóng vai trò quan trọng giúp thư giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ.

Tốt cho hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón

Chất xơ cùng lượng nước phong phú trong múi bưởi giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Ăn bưởi đều đặn là giải pháp tự nhiên giúp ngăn ngừa chứng táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C là thành phần then chốt kích thích cơ thể sản sinh collagen – loại protein giữ cho làn da luôn căng mịn, đàn hồi. Các chất chống oxy hóa trong bưởi (đặc biệt là Lycopene có nhiều trong bưởi hồng/đỏ) giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do và tia UV, mờ vết thâm sạm và làm chậm quá trình lão hóa.