English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại quả không thể thiếu mỗi dịp trung thu là kho báu dinh dưỡng ít ai ngờ

Thứ Tư, 05:45, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ thu hút bởi hương vị chua ngọt mọng nước, thanh mát, quả bưởi còn được coi là "kho báu dinh dưỡng" nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực kỳ phong phú.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Bưởi là thực phẩm vàng không thể thiếu trong thực đơn của người ăn kiêng. Hàm lượng nước cao kết hợp với chất xơ dồi dào giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt. Ngoài ra, bưởi chứa ít calo nhưng hỗ trợ tăng tốc độ trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa tự nhiên.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhờ hàm lượng Vitamin C khổng lồ kết hợp với Vitamin A và các chất chống oxy hóa, ăn bưởi thường xuyên giúp củng cố "lá chắn" miễn dịch tự nhiên. Cơ thể sẽ có khả năng chống lại sự tấn công của các loại vi khuẩn, virus gây ra cảm cúm, ho sốt và giúp vết thương hở mau lành.

loai qua khong the thieu moi dip trung thu la kho bau dinh duong it ai ngo hinh anh 1
Bưởi là loại trái cây nhiệt đới vô cùng quen thuộc và được yêu thích trong nét văn hóa ẩm thực Việt Nam. 

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngừa tiểu đường

Dù có vị ngọt nhẹ, bưởi lại sở hữu chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Các hợp chất sinh học trong bưởi có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, giúp điều hòa lượng đường trong máu ổn định sau bữa ăn. Vì vậy, đây là loại quả rất an toàn và tốt cho người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ mỡ máu

Thường xuyên ăn bưởi hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan (pectin) dồi dào. Đồng thời, khoáng chất Kali trong bưởi đóng vai trò quan trọng giúp thư giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ.

Tốt cho hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón

Chất xơ cùng lượng nước phong phú trong múi bưởi giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Ăn bưởi đều đặn là giải pháp tự nhiên giúp ngăn ngừa chứng táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C là thành phần then chốt kích thích cơ thể sản sinh collagen – loại protein giữ cho làn da luôn căng mịn, đàn hồi. Các chất chống oxy hóa trong bưởi (đặc biệt là Lycopene có nhiều trong bưởi hồng/đỏ) giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do và tia UV, mờ vết thâm sạm và làm chậm quá trình lão hóa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại hạt tí hon bán đầy chợ, ăn đều ngày càng trẻ khỏe
Loại hạt tí hon bán đầy chợ, ăn đều ngày càng trẻ khỏe

VOV.VN - Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" trong nhóm ngũ cốc, hạt kê không chứa gluten, dễ tiêu hóa và mang lại rất nhiều công dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.

Loại hạt tí hon bán đầy chợ, ăn đều ngày càng trẻ khỏe

Loại hạt tí hon bán đầy chợ, ăn đều ngày càng trẻ khỏe

VOV.VN - Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" trong nhóm ngũ cốc, hạt kê không chứa gluten, dễ tiêu hóa và mang lại rất nhiều công dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.

Sau tuổi 50, ăn thế nào để giữ dáng, khỏe lâu?
Sau tuổi 50, ăn thế nào để giữ dáng, khỏe lâu?

VOV.VN - Sau tuổi 50, quá trình trao đổi chất chậm lại, khối lượng cơ suy giảm khiến việc duy trì vóc dáng khó khăn hơn. Chế độ ăn cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp kết hợp vận động hợp lý giúp kiểm soát cân nặng và duy trì thể lực.

Sau tuổi 50, ăn thế nào để giữ dáng, khỏe lâu?

Sau tuổi 50, ăn thế nào để giữ dáng, khỏe lâu?

VOV.VN - Sau tuổi 50, quá trình trao đổi chất chậm lại, khối lượng cơ suy giảm khiến việc duy trì vóc dáng khó khăn hơn. Chế độ ăn cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp kết hợp vận động hợp lý giúp kiểm soát cân nặng và duy trì thể lực.

Loại rau giá rẻ được ví như thuốc khỏe xương, nấu món gì cũng cực bổ dưỡng
Loại rau giá rẻ được ví như thuốc khỏe xương, nấu món gì cũng cực bổ dưỡng

VOV.VN - Dù có giá thành rất bình dân và dễ tìm mua ở bất kỳ đâu, đậu cove lại sở hữu nguồn dinh dưỡng đa dạng cùng nhiều hợp chất sinh học quý giá cho sức khỏe.

Loại rau giá rẻ được ví như thuốc khỏe xương, nấu món gì cũng cực bổ dưỡng

Loại rau giá rẻ được ví như thuốc khỏe xương, nấu món gì cũng cực bổ dưỡng

VOV.VN - Dù có giá thành rất bình dân và dễ tìm mua ở bất kỳ đâu, đậu cove lại sở hữu nguồn dinh dưỡng đa dạng cùng nhiều hợp chất sinh học quý giá cho sức khỏe.

Bác sĩ chỉ cách ăn bánh trung thu không sợ béo, vọt đường huyết
Bác sĩ chỉ cách ăn bánh trung thu không sợ béo, vọt đường huyết

VOV.VN - Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần cơ bản của bánh trung thu gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn. Tùy loại bánh truyền thống, hiện đại hay sản phẩm của từng thương hiệu, tỷ lệ và nguyên liệu có thể thay đổi.

Bác sĩ chỉ cách ăn bánh trung thu không sợ béo, vọt đường huyết

Bác sĩ chỉ cách ăn bánh trung thu không sợ béo, vọt đường huyết

VOV.VN - Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần cơ bản của bánh trung thu gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn. Tùy loại bánh truyền thống, hiện đại hay sản phẩm của từng thương hiệu, tỷ lệ và nguyên liệu có thể thay đổi.

Mỡ máu cao: Nên dùng loại dầu ăn nào để tốt cho tim mạch?
Mỡ máu cao: Nên dùng loại dầu ăn nào để tốt cho tim mạch?

VOV.VN - Máu nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và gan nhiễm mỡ. Bên cạnh điều trị, lựa chọn dầu ăn phù hợp, ưu tiên loại giàu chất béo không bão hòa, có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho sức khỏe tim mạch.

Mỡ máu cao: Nên dùng loại dầu ăn nào để tốt cho tim mạch?

Mỡ máu cao: Nên dùng loại dầu ăn nào để tốt cho tim mạch?

VOV.VN - Máu nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và gan nhiễm mỡ. Bên cạnh điều trị, lựa chọn dầu ăn phù hợp, ưu tiên loại giàu chất béo không bão hòa, có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho sức khỏe tim mạch.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe