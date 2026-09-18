Vị thuốc quý giúp ngừa đột quỵ, chống viêm và trẻ hóa tế bào lại ít người biết

Có tác dụng chống viêm và giảm đau mạnh

Đối với người bị viêm mãn tính, nghệ đen là một phương thuốc tiềm năng đầy hứa hẹn. Thảo dược này có thể giúp giảm các triệu chứng viêm khớp và đau nhức cơ bắp, nhờ vào phần củ chứa hàm lượng curcuminoid và tinh dầu cao. Vì nghệ đen có hàm lượng hoạt chất sinh học cao hơn so với nghệ thông thường, nên nó có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ hơn.

Tăng cường khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào

Việc sử dụng nghệ đen thường xuyên cũng có thể giải quyết các vấn đề như bệnh tim mạch, thoái hóa thần kinh, lão hóa và nguy cơ ung thư. Hàm lượng dồi dào các hợp chất phenolic, flavonoid và curcuminoid trong loại gia vị này khiến nó trở thành một chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Trên thực tế, tất cả các loại nghệ (bao gồm cả nghệ đen) đều cho thấy giá trị ORAC (khả năng hấp thụ gốc oxy) cao. Do đó, việc sử dụng nghệ đen thường xuyên với liều lượng hợp lý có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ của tế bào và làm chậm quá trình suy thoái do stress oxy hóa gây ra.

Nghệ đen là bài thuốc giúp giảm các triệu chứng viêm khớp và đau nhức cơ bắp. (Ảnh: VTC News)

Đặc tính tiêu huyết khối

Cục máu đông có thể làm tắc nghẽn mạch máu, cản trở sự lưu thông máu bình thường trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm xơ cứng động mạch (xơ vữa động mạch), bệnh tăng nhãn áp, đau tim và đột quỵ. Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất nghệ đen thể hiện các đặc tính hiệu quả trong hoạt động làm tan huyết khối.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Nghệ đen được sử dụng để hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu, đầy hơi và loét dạ dày. Loại thảo dược này có khả năng kích thích sản xuất mật và giảm viêm dạ dày, đồng thời hỗ trợ giải độc gan. Xét tầm quan trọng của một hệ tiêu hóa khỏe mạnh đối với sức khỏe tổng thể, đây là một lợi ích thiết yếu lại ít được biết đến của nghệ đen.

Đặc tính bảo vệ da và chữa lành vết thương

Theo truyền thống, nghệ đen được sử dụng để điều trị vết thương, vết cắt và các bệnh ngoài da nhờ đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Nghệ đen có thể giúp làm lành vết thương và giảm nguy cơ nhiễm trùng, làm dịu viêm da và có thể làm chậm quá trình lão hóa da.