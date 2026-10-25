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Vị thuốc quý vừa lạ vừa quen, dùng thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp ít người biết

Chủ Nhật, 14:00, 25/10/2026
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VOV.VN - Khác với chanh xanh thông thường, chanh đào thu hút bởi phần ruột màu hồng đào mọng nước, vỏ mỏng thơm nồng cùng dải giá trị dược lý vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu pha chế thức uống giải khát thơm ngon, chanh đào còn được xem là "vị thuốc vàng" giúp bảo vệ hệ hô hấp và làm đẹp da tự nhiên.

 

Chanh đào là một loại chanh đặc biệt được trồng phổ biến ở Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của một trái chanh đào chính là vỏ sáng màu pha một chút hồng hoặc đỏ nhạt. Chanh đào có vị chua nhẹ và mùi thơm dễ chịu, thường được sử dụng nhiều trong các món nước giải khát. Ngoài ra, chanh đào còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để chữa bệnh ho và cảm lạnh cực kì hiệu quả.

Loại chanh này không chỉ được ưa chuộng vì hương vị thơm ngon mà còn vì lợi ích cho sức khỏe. Chanh đào còn là nguồn cung cấp vitamin C, A, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp chanh đào có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa trong chanh đào có thể giúp cơ thể được bảo vệ khỏi lão hóa và bệnh tật. Dưới đây là loạt lợi ích sức khỏe của chanh đào không phải ai cũng biết.

"Khắc tinh" của ho, viêm họng và bệnh đường hấp

Đây là công dụng nổi tiếng nhất làm nên thương hiệu của chanh đào. Sự kết hợp giữa tinh dầu ở vỏ chanh (giúp sát khuẩn, tiêu đờm) và lượng vitamin C dồi dào trong ruột quả (giúp làm dịu niêm mạc) mang lại khả năng giảm ho vượt trội. Khi ngâm chanh đào với mật ong hoặc đường phèn, hỗn hợp này giúp làm dịu nhanh cơn đau rát cổ họng, giảm ho gió, ho có đờm và hỗ trợ điều trị viêm phế quản nhẹ hiệu quả.

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Chanh đào có vị chua nhẹ và mùi thơm dễ chịu, thường được sử dụng nhiều trong các món nước giải khát.

Nâng cao hệ miễn dịch toàn diện

Nguồn Vitamin C và Bioflavonoid phong phú trong chanh đào hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại và củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên. Uống nước chanh đào ấm mỗi ngày giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hoặc cảm cúm khi thời tiết chuyển mùa.

Kích thích tiêu hóa và thanh lọc cơ thể

Acid citric tự nhiên trong chanh đào có khả năng thúc đẩy quá trình tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ phân giải thức ăn nhanh chóng và ngăn ngừa các triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, ăn không tiêu. Ngoài ra, uống một ly nước chanh đào pha ấm vào buổi sáng còn giúp kích thích gan giải độc và làm sạch đường ruột hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng

Chanh đào chứa hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu Pectin – một loại chất xơ hòa tan giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, acid citric trong chanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy năng lượng và mỡ thừa tốt hơn khi kết hợp cùng chế độ luyện tập.

Làm sáng da và chống lão hóa

Vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa trong chanh đào đóng vai trò cốt lõi trong quá trình tổng hợp collagen – protein giúp da giữ độ đàn hồi và săn chắc. Sử dụng chanh đào đúng cách giúp làm mờ các vết thâm nám, cải thiện sắc tố da từ bên trong và bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV cũng như ô nhiễm môi trường.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng chanh đào

- Không sử dụng  khi bụng quá rỗng: Hàm lượng axit cao trong chanh có thể gây xót ruột, cồn cào hoặc ảnh hưởng đến dạ dày nếu uống lúc quá đói.

- Pha với nước ấm: Nên pha nước chanh đào với nước ấm (khoảng 40°C), tránh dùng nước quá nóng vì sẽ làm mất đi enzyme quý trong mật ong và Vitamin C.

- Không dùng chanh đào ngâm mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi để tránh nguy cơ ngộ độc bào tử vi khuẩn (Clostridium botulinum) có trong mật ong.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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