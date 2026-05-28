13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách kinh hoàng ở Trung Quốc

Theo thông tin từ Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an Trung Quốc, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng, một chiếc xe khách chở 16 người, trong khi sức chứa chỉ có 9 người, đã đâm vào đuôi một xe tải kéo rơ moóc trên đường cao tốc Thượng Hải-Thiểm Tây, đoạn qua thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vụ tai nạn đã khiến 13 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Bộ Công an Trung Quốc ngay lập tức đã cử một tổ công tác do lãnh đạo Cục Quản lý Giao thông dẫn đầu đến Nam Dương để chỉ đạo điều tra và xử lý vụ tai nạn.

Thời gian qua, một số vụ tai nạn liên quan đến xe khách chở quá tải đã xảy ra ở Trung Quốc, dẫn đến nhiều người thiệt mạng và bị thương, trong đó nạn nhân thường là những người trung niên và cao tuổi đi làm thuê.