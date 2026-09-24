169.000 người Yemen phải di tản do xung đột

Theo quân đội Yemen, các cuộc giao tranh dữ dội với nhiều loại vũ khí khác nhau diễn ra trên các chiến trường phía Nam tỉnh Taiz. Thi thể của hơn 800 thành viên Houthi đã được tìm thấy tại tỉnh này, thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Yemen.

Người dân Yemen sơ tán khỏi khu vực giao tranh tại tỉnh Taiz trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng chính phủ và Houthi leo thang. Ảnh: Reuters.

Houthi đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt khi tấn công các khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía Tây và Nam tỉnh Taiz, nhằm chiếm giữ các dãy núi chiến lược để củng cố những thành quả mà lực lượng này đạt được dọc Biển Đỏ.

Trong khi đó, theo chính quyền Yemen, số người di tản đã tăng lên 169.000 người, từ 131.000 người cách đó 5 ngày. Các nhân viên cứu trợ cho biết những người di tản đang rất cần nơi trú ẩn, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Abdullah Al-Alimi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, cho biết các cuộc tấn công liên tục của Houthi nhằm vào người dân Yemen, cũng như vào Saudi Arabia và mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh Biển Đỏ, eo biển Bab Al-Mandab, là những diễn biến cho thấy mối nguy hiểm từ Houthi đã vượt ra ngoài biên giới Yemen.

Ông Abdullah Al-Alimi nhấn mạnh người dân Yemen “đang mong chờ hòa bình hơn bao giờ hết”, nguyện vọng của họ là đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định của Yemen, đồng thời kêu gọi một lập trường quốc tế hiệu quả hơn để đối phó với mối đe dọa từ Houthi.