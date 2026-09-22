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Hơn 150 người chết trong 2 ngày giao tranh tại Yemen

Thứ Ba, 17:31, 22/09/2026
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VOV.VN - Số liệu thương vong do các bên tham chiến ở Yemen công bố cho thấy ít nhất 154 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất xảy ra trong 48 giờ qua tại quốc gia Arab này.

Theo số liệu do lực lượng Houthi ở Yemen cung cấp, số người chết trong các cuộc không kích của Saudi Arabia, cũng như các đợt đụng độ và pháo kích xảy ra tại các tỉnh Taiz, Al-Jawf và Marib, khiến tổng cộng 118 người chết. Cùng lúc, nguồn tin chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn cũng xác nhận 36 quân nhân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với Houthi 48 giờ qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

hon 150 nguoi chet trong 2 ngay giao tranh tai yemen hinh anh 1
Xe thiết giáp bị Houthi bắn cháy. Ảnh: Al-masirah.

Giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7/2026, sau cuộc không kích của quân đội quốc gia Yemen nhắm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa đang do Houthi kiểm soát hôm 13/7. Lực lượng Houthi đã phản ứng dữ dội, bao gồm tấn công và chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược của quân đội chính phủ, đặc biệt là toàn bộ khu vực bao quanh eo biển Bab al-Mandab, đồng thời thường xuyên tập kích vào lãnh thổ Saudi Arabia cùng các tàu của Riyadh trên biển Đỏ.

Theo truyền thông Mỹ, cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã quyết định mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Yemen để trấn áp Houthi. Chiến dịch được lên kế hoạch bắt đầu lúc 17h chiều ngày 20/9, nhưng đã bị hủy bỏ vào lúc 14h chiều cùng ngày. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Mỹ xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
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