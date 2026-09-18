Giải mã đòn tấn công thần tốc của Houthi khiến Yemen rúng động

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VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.
VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.
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