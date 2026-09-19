Saudi Arabia tiến hành hàng chục cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu ở Yemen

Đêm 18/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết, trong 24h trước đó, không quân Saudi Arabia đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát.

Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do các đợt không kích gây ra, không được đề cập.

Một xe chở nhiên liệu bốc cháy tại cửa khẩu biên giới Al-Wadiah trên biên giới Saudi Arabia - Yemen sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7, sau đòn tập kích của quân đội Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa đang do Houthi kiểm soát. Chiến sự leo thang đặc biệt ác liệt trong tuần trước. Nhóm vũ trang thân Iran đã chiếm giữ được nhiều đô thị và địa điểm trọng yếu từ tay quân chính phủ, trong đó có thành phố cảng chiến lược Mokha và đảo Mayyun nằm giữa eo biển Bab el-Mandab.

Houthi còn đồng thời phát động nhiều cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía Nam Saudi Arabia, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất. Saudi Arabia đáp trả bằng các chiến dịch không kích dữ dội vào các vị trí của Houthi ở Yemen, trong đó có các khu vực đang xảy ra giao tranh. Tuy nhiên, cục diện chiến trường vẫn được đánh giá đang nghiêng hẳn về phía nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Liên quan tình hình nhân đạo, báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 18/9 cho biết, giao tranh tại Yemen đã khiến ít nhất 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.000 người đã vượt biển Đỏ sang Djibouti lánh nạn.