Hãng thông tấn chính thức ANSA của Italia cho biết, 2 công dân nước này thiệt mạng do mảnh vỡ của máy bay không người lái Iran bị phòng không Kuwait bắn hạ, rơi trúng. Cả 2 nạn nhân là nhân viên kỹ thuật đang làm việc cho công ty Rheinmetal.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait trưa nay thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một cuộc tập kích UAV của Iran nhằm vào Kuwait. Mảnh vỡ của UAV rơi xuống khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 công dân Italy, một người Kuwait và một người Pakistan. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về vụ việc.