2 công dân Italia thiệt mạng trong cuộc tấn công UAV của Iran vào Kuwait
VOV.VN - Ngày 26/11, truyền thông Italia cho biết 2 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran vào Kuwait xảy ra trong cùng ngày.
Hãng thông tấn chính thức ANSA của Italia cho biết, 2 công dân nước này thiệt mạng do mảnh vỡ của máy bay không người lái Iran bị phòng không Kuwait bắn hạ, rơi trúng. Cả 2 nạn nhân là nhân viên kỹ thuật đang làm việc cho công ty Rheinmetal.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait trưa nay thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một cuộc tập kích UAV của Iran nhằm vào Kuwait. Mảnh vỡ của UAV rơi xuống khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 công dân Italy, một người Kuwait và một người Pakistan. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về vụ việc.