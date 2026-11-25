Trong cuộc họp báo hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các cuộc không kích của Washington đã phá hủy hoàn toàn nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran, khiến nước này không còn khả năng chế tạo tên lửa, rocket, bệ phóng hay máy bay không người lái (UAV).

“Các nhà máy của họ đã bị san phẳng, khiến năng lực sản xuất thụt lùi nghiêm trọng ở mức chưa từng có”, ông Hegseth nói.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Kể từ đó, tình hình đã có nhiều thay đổi, với một giai đoạn giao tranh tạm lắng và việc Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran. Tuy nhiên, ngày 10/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố đoạn video về một cơ sở mà lực lượng này mô tả là “thành phố tên lửa” mới dưới lòng đất, chứa nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng các bệ phóng.

Dù chưa thể xác định đây thực sự là một cơ sở mới hay chỉ là những hình ảnh được công bố lại, đoạn video đã thu hút sự chú ý về khả năng duy trì năng lực tên lửa của Iran sau hơn 8 tháng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công ngành công nghiệp tên lửa của nước này.

Theo thông tin được Wall Street Journal đăng tải trong tháng 11, các quan chức Mỹ ước tính Iran vẫn còn khoảng 1.500-2.500 tên lửa đạn đạo, song lưu ý rằng đánh giá tình báo này có độ tin cậy thấp. Trong khi đó, Bloomberg dẫn một nguồn tin quan chức phương Tây cho biết Iran có thể sản xuất tới 50 tên lửa mỗi tháng, tương đương khoảng một nửa mức trước xung đột.

Tên lửa là một trong những trụ cột sức mạnh quân sự của Iran, đóng vai trò quan trọng trong năng lực răn đe và phòng thủ của nước này. Hạn chế chương trình tên lửa của Iran, bên cạnh ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng là mục tiêu được Washington xác định trong bản ghi nhớ của Tổng thống Mỹ ban hành năm 2025.

Những thông tin trên đặt ra câu hỏi: Iran đang duy trì năng lực sản xuất tên lửa bằng cách nào khi nhiều cơ sở công nghiệp chủ chốt của nước này được cho là vẫn chưa hoạt động trở lại?

Duy trì năng lực lắp ráp từ nguồn linh kiện dự trữ

Theo phân tích của Newsweek, khả năng duy trì sản lượng tên lửa của Iran chủ yếu dựa trên hai yếu tố: nguồn linh kiện được tích trữ trước xung đột và khả năng tiếp tục tiếp cận nguồn cung từ nước ngoài.

Ông Jim Lamson, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí James Martin, nhận định Iran có thể lắp ráp, thay vì sản xuất hoàn toàn mới, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên lửa và UAV từ lượng linh kiện hoàn chỉnh được tích trữ trước xung đột.

Ông Behnam Ben Taleblu, Giám đốc chương trình nghiên cứu Iran tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), cũng cho rằng Tehran nhiều khả năng đang sử dụng những linh kiện đã được cất giữ trong các cơ sở ngầm thay vì chế tạo linh kiện mới.

Hồi tháng 9, Wall Street Journal đưa tin Iran đã nối lại hoạt động lắp ráp tên lửa dưới lòng đất, nhiều khả năng sử dụng nguồn linh kiện dự trữ. Những đánh giá về hiện trạng các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran cũng cho thấy sự khác biệt giữa năng lực lắp ráp và khả năng sản xuất linh kiện mới.

Một nghiên cứu dựa trên hình ảnh vệ tinh được Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) công bố hồi tháng 10 cho thấy các dây chuyền sản xuất nhiên liệu rắn tại Parchin, Khojir và Shahroud, nằm trong số những trung tâm sản xuất tên lửa lớn nhất của Iran, vẫn chưa hoạt động trở lại.

Tên lửa hành trình Paveh của Iran được trưng bày trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: Mojtaba Kh

Theo FPRI, Iran cần tái thiết cơ sở hạ tầng và khôi phục các trang thiết bị công nghiệp chuyên dụng trước khi có thể nối lại hoạt động sản xuất. Mặc dù khó đưa ra thời gian chính xác, viện nghiên cứu này nhận định một cơ sở có thể sản xuất tên lửa trở lại trong vòng một năm, với điều kiện Iran có được những thiết bị cần thiết.

Ông Daniel Salisbury, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Iran vẫn phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đối với nhiều loại nguyên vật liệu, linh kiện điện tử và thiết bị công nghiệp có độ chính xác cao.

Theo các chuyên gia, những thiệt hại do xung đột gây ra có thể làm gia tăng sự phụ thuộc này, do nhiều lĩnh vực công nghiệp mà Iran đã dành hàng chục năm phát triển nhằm nâng cao khả năng tự chủ trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông Lamson dự báo Iran có thể phải dựa nhiều hơn vào các nhà cung cấp nước ngoài và các mạng lưới thu mua không chính thức trong những năm tới. Do nguồn linh kiện dự trữ có hạn, khả năng duy trì nguồn cung từ nước ngoài được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng đối với quá trình phục hồi ngành công nghiệp tên lửa của Iran.

Nguồn cung nước ngoài và bài toán phục hồi sản xuất

Quá trình khôi phục năng lực sản xuất tên lửa của Iran diễn ra trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Theo ông Ben Taleblu, chương trình tên lửa của Iran không nhất thiết phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Tuy nhiên, những hạn chế trong việc tiếp cận các nguyên vật liệu nhập khẩu quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ phục hồi năng lực sản xuất của nước này.

Kể từ năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ đã nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những mạng lưới doanh nghiệp bị cáo buộc cung ứng nguyên vật liệu phục vụ chương trình tên lửa của Iran. Tháng 11/2025, Bộ Tài chính Mỹ cho biết một mạng lưới doanh nghiệp đã cung cấp hàng trăm tấn nguyên liệu cho ngành công nghiệp tên lửa Iran kể từ năm 2023. Đến tháng 4/2026, cơ quan này nhận định Tehran đang tìm cách khôi phục năng lực sản xuất trong bối cảnh kho tên lửa dần suy giảm.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt chưa làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động của những mạng lưới này, theo kết quả điều tra của Kharon, công ty chuyên phân tích thông tin rủi ro. Hoạt động của một số doanh nghiệp liên quan được cho là vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi các cá nhân bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Ông Salisbury nhận định các mạng lưới thu mua thường có tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng nhanh trước những thay đổi về chính sách cũng như các biện pháp hạn chế thương mại.

Ngoài các lệnh trừng phạt, hoạt động thương mại của Iran còn chịu ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, được áp đặt từ tháng 4, dỡ bỏ vào tháng 6 và tái áp đặt vào tháng 7.

Theo giới phân tích, mặc dù lệnh phong tỏa gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đặc điểm địa lý của khu vực cũng là yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và mức độ tác động của biện pháp này. Một số báo cáo của truyền thông phương Tây và các tổ chức nghiên cứu cho thấy Iran có thể vẫn duy trì được quan hệ thương mại và khả năng tiếp cận nguồn cung từ các đối tác nước ngoài.

Iran cần bao lâu để khôi phục năng lực sản xuất tên lửa?

Khả năng duy trì hoạt động lắp ráp tên lửa và mức độ phục hồi của toàn bộ nền tảng công nghiệp phục vụ chương trình tên lửa là hai vấn đề cần được xem xét riêng biệt.

Theo thống kê của ông Lamson, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ kể từ năm 2024 đã nhằm vào hơn 40 cơ sở thuộc ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo của Iran. Nếu những ước tính về sản lượng hiện nay là chính xác, năng lực sản xuất tên lửa của Iran vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm nay.

Alma, một trung tâm nghiên cứu của Israel, trong báo cáo công bố tháng này dẫn dữ liệu quân sự Israel cho biết năng lực lắp ráp tên lửa hoàn chỉnh của Iran vẫn ở mức cao, song khả năng sản xuất nguyên vật liệu và các bộ phận cấu thành tên lửa chưa thể phục hồi tương ứng.

Ông Lamson ước tính Iran có thể cần ít nhất 2-3 năm để khôi phục nền tảng công nghiệp phục vụ chương trình tên lửa, song lưu ý rằng đây mới chỉ là đánh giá có độ tin cậy thấp.

Trong khi đó, ông Ben Taleblu cho rằng xung đột, các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa đã làm chậm tốc độ sản xuất tên lửa của Iran nhưng chưa khiến hoạt động này đình trệ hoàn toàn. Theo chuyên gia này, triển vọng phục hồi còn phụ thuộc vào khả năng duy trì và đa dạng hóa nguồn cung của Tehran.

Ông Ben Taleblu nhận định, trong suốt 4 thập kỷ qua, học thuyết an ninh của Iran chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn nguy cơ bị tấn công trên lãnh thổ nước này. Các nhà hoạch định chiến lược của Iran cũng thường ưu tiên duy trì khả năng dự phòng hơn là tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Nhìn chung, triển vọng phục hồi ngành công nghiệp tên lửa của Iran sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ tiến độ tái thiết cơ sở sản xuất, khả năng tiếp cận nguồn cung nguyên vật liệu và trang thiết bị đến những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột và các biện pháp hạn chế kinh tế.