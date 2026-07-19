2 lính Mỹ tử trận tại Jordan, Tehran tuyên bố dạy Washington “bài học nhớ đời”



Thông báo xác nhận quân nhân Mỹ tử vong được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) đưa ra tối qua (18/7), trong 1 thông báo chính thức. CENTCOM cho biết 2 binh sỹ đã bị giết hại, 1 người bị mất tích và 4 quân nhân khác bị thương khi thực hiện nỗ lực tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran hôm 17/7.

Các binh sỹ bị thương được đưa đến các bệnh viện ở Jordan để chữa trị, đều đã phục hồi và một số đã trở lại nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên trong đợt giao tranh bùng phát ngày 11/7, quân đội Mỹ thừa nhận có binh sỹ thiệt mạng trong đòn tập kích của Iran.

Một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ, tại tỉnh Hormozgan, Iran hôm thứ Năm (17/7) - Ảnh: IRIB

Về phía Iran, Bộ Y tế Iran xác nhận hơn 550 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 3 tuần Mỹ tấn công vào Iran, kể từ ngày 27/6. Đáng chú ý, Iran tối 18/7 đã công bố tuyên bố nhân danh Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, cáo buộc Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ký hồi tháng trước.

Đại giáo chủ Iran khẳng định, chữ ký của Tổng thống Donald Trump bị mất giá trị và không còn đáng tin cậy. Iran sẽ cùng các đồng minh trong trục kháng chiến, dạy cho Mỹ những bài học nhớ đời, không bao giờ quên.

Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực sáng nay xác nhận tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục một cách tương đối trên toàn khu vực. Trong nhiều giờ qua, không ghi nhận bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự bất thường nào từ cả hai phía. Tuy nhiên, tại Kuwait, một số vụ cháy đã bùng phát trở lại sau các đòn tấn công từ sáng hôm qua của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, tờ Phố Wall của Mỹ tối qua 18/7 đưa tin, cùng việc tăng cường các máy bay tiếp dầu, Washington sẽ điều thêm các máy bay chiến đấu, trong đó có các tiêm kích tàng hình F-35 và F-16, đến Trung Đông. Tuy nhiên, thời gian điều động, cũng như số lượng cụ thể các chiến đấu cơ sẽ được triển khai, không được đề cập.

Trước đó, ngày 17/7, truyền thông Israel cho biết, Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu đến Israel, dấu hiệu cho thấy Washington chuẩn bị đẩy mạnh chiến dịch tập kích chống Tehran trong giai đoạn tới.