Nóng thế giới hôm nay 4/8: Iran bác tin thỏa hiệp với Mỹ về eo biển Hormuz

Ông Trump nêu thời điểm Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran sẽ chính thức bắt đầu từ chiều 3/8, trong bối cảnh hai bên đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Dự kiến, nội dung đàm phán sẽ tập trung vào việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và chấm dứt các cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm các hoạt động của các lực lượng thân Iran tại Iraq nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Jordan. Một đề xuất đang được xem xét là Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran và cho phép Tehran nối lại xuất khẩu dầu mỏ nếu hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Tướng Mỹ cảnh báo: Đánh Iran, Mỹ khó bảo vệ Israel. Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) cảnh báo, việc Washington tiếp tục mở rộng chiến dịch gây sức ép quân sự đối với Iran có thể làm suy giảm năng lực bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Tehran.

Hiện Mỹ duy trì 5 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar và tên lửa phòng thủ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ lá chắn phòng không cho Israel. Tuy nhiên, việc một tàu chiến bổ sung chưa thể triển khai do phải tham gia các nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch đối phó Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng của Washington tại khu vực. Nếu không được tăng cường thêm phương tiện, quân đội Mỹ tại châu Âu có thể phải ưu tiên các nhiệm vụ phòng thủ khác, thay vì tiếp tục duy trì mức hỗ trợ hiện tại cho Israel.

Iran phủ nhận đạt được thỏa hiệp với Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, không có thỏa thuận nào về việc nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và các báo cáo lan truyền về vấn đề này là sai sự thật.

Iran sẽ không cho phép mở lại eo biển Hormuz, còn một số tin tức cho rằng Tehran đã chấp nhận đề xuất của các nhà trung gian Qatar về việc nối lại hoạt động của tuyến đường thủy này là không đúng sự thật, hãng thông tấn Fars khẳng định, dẫn lời một nguồn tin trong nhóm đàm phán của Iran.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel trước đó đưa tin vào ngày 2/8 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công mạnh mẽ dự kiến ​​vào Iran sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chấp nhận đề xuất thỏa hiệp của các nhà trung gian Qatar về việc nối lại hoạt động của eo biển Hormuz.

Iran dọa đánh các mỏ dầu vùng Vịnh nếu Mỹ mở cuộc tấn công mới. Iran cảnh báo sẽ đáp trả các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

Trong các cuộc điện đàm với quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định bất kỳ hành động quân sự mới nào từ Mỹ, Israel hoặc các nước trong khu vực hậu thuẫn các cuộc tấn công như vậy đều sẽ vấp phải “phản ứng tương xứng”.

Trong khi đó, Nournews - hãng truyền thông có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ngày 2/8 cho biết nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công, Tehran có thể đáp trả nhằm vào các mỏ dầu tại Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng như các cơ sở khí đốt ở Qatar và Israel. Hãng này cảnh báo những mục tiêu trên có thể trở thành mục tiêu của các đòn tấn công trả đũa.

Iran thông báo sắp đạt thỏa thuận với Oman về eo Hormuz. Bộ Ngoại giao Iran tối 2/8 cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran và Muscat đang tiến gần tới một thỏa thuận mà cả hai phía có thể chấp nhận được về vận hành eo biển Hormuz. Theo đó, hai bên đang thống nhất xây dựng một hành lang di chuyển chung qua eo Hormuz, khác biệt hoàn toàn so với 2 tuyến lưu thông mà 2 bên chỉ định. Ông Baqaei nhấn mạnh hành lang chung sẽ tôn trọng chủ quyền và đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như an ninh của cả hai nước. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa xác thực nội dung này.

Ukraine mở đợt tập kích quy mô lớn, Nga bắn hạ 635 UAV. Giới chức Nga cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng tại nhiều khu vực của Nga trong đêm 2/8 và ngày 3/8, đồng thời nhắm vào một số mục tiêu kinh tế và hạ tầng, trong đó có kho hàng của Wildberries - tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 635 UAV của Ukraine trong đêm.

Theo Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev, một UAV Ukraine đã tấn công kho hàng của Wildberries tại khu vực này, nằm cách các vị trí tiền tuyến gần nhất của Ukraine khoảng 800 km. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn, nhưng không ghi nhận thương vong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy.

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát gần tiền tuyến tại vùng Donetsk, ngày 6/7/2023. Ảnh: Reuters

Ukraine tung bằng chứng bắn hạ UAV Nga ở độ cao kỷ lục. Lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát ZALA Z-20 của Nga trên mặt trận phía bắc ở độ cao kỷ lục 6.858 m.

“Chúng tôi đang nắm giữ kỷ lục về vụ đánh chặn máy bay không người lái của đối phương ở độ cao lớn nhất được xác nhận. Đối phương đã cố tình phóng các máy bay không người lái trinh sát ZALA Z-20 ở độ cao đó, hy vọng chúng sẽ ngoài tầm với của chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không gây trở ngại cho các phi công điều khiển máy bay không người lái đánh chặn Sting thuộc lực lượng biên phòng Ukraine”, tuyên bố của lực lượng biên phòng Ukraine nêu rõ.

Ngay sau khi phát hiện mục tiêu, một máy bay không người lái của Ukraine đã bắn hạ máy bay ZALA ở độ cao 6.858 m. Lực lượng biên phòng không nêu rõ thời gian bắn hạ thành công máy bay không người lái Nga, nhưng các nguồn tin nói với Pravda rằng vụ việc diễn ra vào giữa tháng 7.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Israel không kích Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng. Ít nhất 18 người Palestine được xác định đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong loạt cuộc không kích dữ dội ngày 2/8 của quân đội Israel vào Dải Gaza. Các cuộc tấn công được tiến hành, dù lệnh ngừng bắn Gaza vẫn đang trong thời gian hiệu lực.

Các khu vực bị tấn công dữ dội và gây nhiều thương vong nặng nề nhất là thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, thành phố Deir Al-Balah ở Trung tâm Gaza và Khan Younis, thành phố lớn nhất nằm ở phía Nam dải Gaza. Các nguồn tin cho rằng, phần lớn thương vong là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ, song không cho biết tỷ lệ cụ thể.

Tây Ban Nha dựng hàng rào nổi để ngăn người di cư vượt biển vào Ceuta. Hàng rào nổi được lắp đặt ngoài khơi bãi biển Tarajal, dọc theo ranh giới trên biển giữa vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha và Maroc, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/8. Biện pháp này được triển khai nhằm ngăn các trường hợp vượt biên trái phép bằng đường biển sau khi hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta trong những ngày gần đây. Nhiều người đã tìm cách bơi từ bờ biển Maroc sang vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết hàng rào hiện đã được bố trí trên toàn bộ khu vực dự kiến, trong bối cảnh Madrid tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp an ninh sau làn sóng người di cư quy mô lớn.

Người di cư trở về Maroc từ Ceuta của Tây Ban Nha, ngày 31/7/2026. Ảnh: AP

“Vòm nhiệt” 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông. Không chỉ châu Âu, một “vòm nhiệt” đang bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông, đẩy nhiệt độ tại một số nơi tiến sát, thậm chí vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8. Iraq, Kuwait, miền Đông Saudi Arabia và các vùng sa mạc của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được dự báo là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Tại Kuwait, nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 2 và 3 tháng 8 có thể đạt 48 độ C. Trong khi đó, ngày 1/8, nhiệt độ tại Al Shawamekh, ngoại ô thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã vượt 50 độ C.

Tại Israel, nhiệt độ ở một số khu vực dọc thung lũng Jordan tăng lên 42 độ C. ... tiếng trẻ em cười nói, tiếng sóng biển, tiếng cười đùa.... Ở Jerusalem, trẻ em chơi đùa tại các khu vực phun nước công cộng, trong khi nhiều gia đình tìm mọi cách để đưa con ra ngoài mà vẫn tránh được cái nóng như thiêu đốt. Còn tại thành phố biển Tel Aviv, đông đảo người dân và du khách đổ ra bãi biển. Một số người ngâm mình dưới nước, trong khi những người khác nằm thư giãn trên mặt biển tương đối lặng sóng.