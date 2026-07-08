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3 tàu hàng bị tấn công tại eo Hormuz trong 24h

Thứ Tư, 05:34, 08/07/2026
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VOV.VN - Theo các nguồn chính thức, chỉ trong chưa đầy 24h qua, có tới 3 tàu hàng bị tập kích liên tiếp tại vùng biển chiến lược này. Các bên nghi ngờ hoạt động tấn công do Iran tiến hành và đã lên án gay gắt bước leo thang.

Căng thẳng một lần nữa bùng phát nghiêm trọng tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Theo các nguồn chính thức, chỉ trong chưa đầy 24h qua, có tới 3 tàu hàng bị tập kích liên tiếp tại vùng biển chiến lược này. Các bên nghi ngờ hoạt động tấn công do Iran tiến hành và đã lên án gay gắt bước leo thang.

Theo các nguồn tin, trong số 3 tàu hàng bị tập kích, có 2 tàu chở nhiên liệu, gồm một tàu chở khí hóa lỏng LNG của Qatar và một tàu chở dầu thô của Saudi Arabia. Các phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển gần bờ biển Oman, không theo tuyến lưu thông do Iran chỉ định. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Tehran đứng đằng sau cả 3 cuộc tấn công, dù truyền thông Iran mới xác nhận một cuộc tập kích do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này tiến hành, nhằm vào tàu Al-Rekayyat của Qatar.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khu vực Musandam của Oman, ngày 27/4/2026. Ảnh: Stringer/Reuters.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 ngày qua, tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz. Động thái được dự báo có thể kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của các bên, đặc biệt là lực lượng Mỹ. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) đã phản ứng dữ dội với việc Iran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz. Khi đó, CENTCOM đã 2 lần tập kích vào Iran để đáp trả và trừng phạt hành động gây hấn của Tehran.

Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, CENTCOM vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước đi đáng chú ý nào trên thực địa. Một số phân tích cho rằng CENTCOM chưa muốn hành động nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho việc nối lại hòa đàm Mỹ - Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pakistan, đồng thời tránh làm kinh động tới Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 đang diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - sự kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.

Tổng thống Trump đã đến Ankara chiều 7/7 và ngay sau đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một trong các nghị sự trọng tâm được tập trung thảo luận tại hội đàm là tiến trình hòa bình Mỹ - Iran. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.

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Bá Thi/VOV-Cairo
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