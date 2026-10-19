71% người Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ chỉ còn hơn hai tuần.

Một điểm bỏ phiếu tại Mỹ. (Ảnh: Getty)

Theo khảo sát NBC News phối hợp với SurveyMonkey, chỉ 34% người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Trump, trong khi 66% không tán thành. Đáng chú ý, 51% số người được hỏi bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với nhà lãnh đạo Mỹ, mức cao nhất được ghi nhận trong nhiệm kỳ hai của ông.

Trong nhóm cử tri đã đăng ký, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt 39%, trong khi 61% không tán thành. Khi được hỏi về đảng mà họ muốn kiểm soát Quốc hội, 55% lựa chọn đảng Dân chủ và 45% lựa chọn đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy cả hai đảng đều đang đối mặt với sự thiếu tin tưởng của công chúng, khi 63% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về đảng Cộng hòa và 57% đánh giá không tích cực về đảng Dân chủ.

Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa giảm xuống còn 76%, trong khi chỉ 21% cử tri độc lập tán thành cách điều hành của ông. Trong nhóm nam giới dưới 30 tuổi, tỷ lệ này là 28%, còn trong cộng đồng người Mỹ gốc Mỹ Latinh là 31%.

Kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những nguyên nhân chính dẫn đến tâm lý bất mãn. Chỉ 27% người Mỹ ủng hộ cách Tổng thống xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt, trong khi tỷ lệ tán thành chính sách của ông đối với cuộc chiến Iran là 29%. Có tới 44% người được hỏi cho biết tình hình tài chính cá nhân đã xấu đi so với một năm trước, trong khi chỉ 18% nhận thấy sự cải thiện.

Trong bối cảnh lạm phát tháng 9 tăng lên 3,7% so với cùng kỳ năm trước, 67% người Mỹ coi giá xăng là vấn đề nghiêm trọng. Nhiều hộ gia đình cho biết đã phải thay đổi thói quen mua thực phẩm, cắt giảm chi tiêu, hạn chế sử dụng điện hoặc trì hoãn các kế hoạch du lịch và mua sắm lớn để trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Khảo sát cũng cho thấy những nghi ngờ đối với cam kết kinh tế của Nhà Trắng. Chỉ 14% người Mỹ tin rằng họ sẽ nhận được khoản hỗ trợ 5.000 đôla Mỹ (USD) mà Tổng thống Donald Trump hứa hẹn nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội sau bầu cử, trong khi 71% cho rằng điều này khó xảy ra.