English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

71% người Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng

Thứ Hai, 07:07, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một cuộc thăm dò dư luận mới do NBC News công bố ngày 18/10 cho thấy tâm lý bi quan và bất mãn đang gia tăng trong xã hội Mỹ, khi có tới 71% người trưởng thành cho rằng đất nước đang đi sai hướng.

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ chỉ còn hơn hai tuần. 

71 nguoi my cho rang dat nuoc dang di sai huong hinh anh 1
Một điểm bỏ phiếu tại Mỹ. (Ảnh: Getty)

Theo khảo sát NBC News phối hợp với SurveyMonkey, chỉ 34% người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Trump, trong khi 66% không tán thành. Đáng chú ý, 51% số người được hỏi bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với nhà lãnh đạo Mỹ, mức cao nhất được ghi nhận trong nhiệm kỳ hai của ông.

Trong nhóm cử tri đã đăng ký, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt 39%, trong khi 61% không tán thành. Khi được hỏi về đảng mà họ muốn kiểm soát Quốc hội, 55% lựa chọn đảng Dân chủ và 45% lựa chọn đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy cả hai đảng đều đang đối mặt với sự thiếu tin tưởng của công chúng, khi 63% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về đảng Cộng hòa và 57% đánh giá không tích cực về đảng Dân chủ.

Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa giảm xuống còn 76%, trong khi chỉ 21% cử tri độc lập tán thành cách điều hành của ông. Trong nhóm nam giới dưới 30 tuổi, tỷ lệ này là 28%, còn trong cộng đồng người Mỹ gốc Mỹ Latinh là 31%.

Kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những nguyên nhân chính dẫn đến tâm lý bất mãn. Chỉ 27% người Mỹ ủng hộ cách Tổng thống xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt, trong khi tỷ lệ tán thành chính sách của ông đối với cuộc chiến Iran là 29%. Có tới 44% người được hỏi cho biết tình hình tài chính cá nhân đã xấu đi so với một năm trước, trong khi chỉ 18% nhận thấy sự cải thiện.

Trong bối cảnh lạm phát tháng 9 tăng lên 3,7% so với cùng kỳ năm trước, 67% người Mỹ coi giá xăng là vấn đề nghiêm trọng. Nhiều hộ gia đình cho biết đã phải thay đổi thói quen mua thực phẩm, cắt giảm chi tiêu, hạn chế sử dụng điện hoặc trì hoãn các kế hoạch du lịch và mua sắm lớn để trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Khảo sát cũng cho thấy những nghi ngờ đối với cam kết kinh tế của Nhà Trắng. Chỉ 14% người Mỹ tin rằng họ sẽ nhận được khoản hỗ trợ 5.000 đôla Mỹ (USD) mà Tổng thống Donald Trump hứa hẹn nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội sau bầu cử, trong khi 71% cho rằng điều này khó xảy ra.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lạm phát tại Mỹ tăng trước bầu cử giữa kỳ làm dấy lên lo ngại về tăng lãi suất
Lạm phát tại Mỹ tăng trước bầu cử giữa kỳ làm dấy lên lo ngại về tăng lãi suất

VOV.VN - Các nhà kinh tế có ý kiến ​​trái chiều về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gây ra sự bất định trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và thị trường đang đầy căng thẳng.

Lạm phát tại Mỹ tăng trước bầu cử giữa kỳ làm dấy lên lo ngại về tăng lãi suất

Lạm phát tại Mỹ tăng trước bầu cử giữa kỳ làm dấy lên lo ngại về tăng lãi suất

VOV.VN - Các nhà kinh tế có ý kiến ​​trái chiều về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gây ra sự bất định trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và thị trường đang đầy căng thẳng.

Lạm phát Mỹ tăng lên 3,7% gây sức ép trước bầu cử giữa kỳ
Lạm phát Mỹ tăng lên 3,7% gây sức ép trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Lạm phát tại Mỹ tăng lên 3,7% trong tháng 9, khi giá năng lượng leo thang tiếp tục đẩy chi phí sinh hoạt lên cao. Đây là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, trong bối cảnh giá cả là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Lạm phát Mỹ tăng lên 3,7% gây sức ép trước bầu cử giữa kỳ

Lạm phát Mỹ tăng lên 3,7% gây sức ép trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Lạm phát tại Mỹ tăng lên 3,7% trong tháng 9, khi giá năng lượng leo thang tiếp tục đẩy chi phí sinh hoạt lên cao. Đây là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, trong bối cảnh giá cả là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử
Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không ủng hộ việc dùng tiền đặt cược vào kết quả bầu cử, trong bối cảnh hình thức này ngày càng phổ biến trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử

Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không ủng hộ việc dùng tiền đặt cược vào kết quả bầu cử, trong bối cảnh hình thức này ngày càng phổ biến trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ