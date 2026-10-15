Lạm phát Mỹ tăng lên 3,7% gây sức ép trước bầu cử giữa kỳ

Theo số liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 14/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ đã tăng 0,6% so với tháng trước. Mức tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái cao hơn dự báo 3,6% của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.

Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington. Nguồn: Reuters

Riêng giá xăng tăng 9,1% trong tháng, đóng góp hơn một nửa mức tăng chung của CPI. Giá nhà ở, quần áo và dịch vụ ăn uống cũng đi lên. Trong các nhóm hàng hóa, dịch vụ chính, chỉ có thực phẩm mua về nhà, hàng hóa y tế và dịch vụ khí đốt giảm giá.

Lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 2,6% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng 8, cũng nhỉnh hơn dự báo. Áp lực giá cả gia tăng trong khi tiền lương không theo kịp. Tính đến tháng 9, mức tăng lương hằng năm vào khoảng 3%. Kể từ tháng 3, tốc độ tăng lương chưa vượt được lạm phát, khiến sức mua của người lao động bị thu hẹp.

Báo cáo cũng tác động mạnh đến thị trường tài chính. Trước khi số liệu được công bố, giới giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chờ đến tháng 12 mới tăng lãi suất. Sau báo cáo, xác suất tăng lãi suất ngay trong tháng 10 được thị trường dự đoán lên hơn 55%. Phản ứng trước thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên sụt giảm mạnh. Cuối ngày 14/10, chỉ số Nasdaq giảm 1,88% còn S&P 500 giảm 1,1%.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett thừa nhận số liệu lạm phát gây thất vọng, nhưng vẫn cho rằng nhiều chính sách của Tổng thống Donald Trump đang giúp kiềm chế giá cả. Báo cáo được công bố vào thời điểm đảng Cộng hòa nỗ lực bảo vệ thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện tại cuộc bầu cử giữa kỳ.