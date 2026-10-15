Lạm phát tại Mỹ tăng trước bầu cử giữa kỳ làm dấy lên lo ngại về tăng lãi suất

Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 9 - thời điểm công bố báo cáo lạm phát cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa kỳ - làm gia tăng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối tháng này.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên mức 3,7%, cao hơn so với mức 3,4% ghi nhận vào tháng 8. Xét theo tháng, giá cả đã tăng 0,6%, theo báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) do Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 14/10.

Giá xăng tăng đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao hơn. Ảnh: AP.

Giá xăng dầu dẫn đầu đà tăng này, chủ yếu do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như giữa Nga và Ukraine, gây áp lực lên giá năng lượng toàn cầu. Theo BLS, giá xăng đã tăng 9,1% trong tháng 9, đóng góp hơn một nửa vào mức tăng hàng tháng của chỉ số CPI; mức giá này cũng cao hơn 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Cuộc xung đột dai dẳng liên quan đến Iran tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá thực phẩm và nhiên liệu lên cao", Kyle Moore - chuyên gia kinh tế trưởng tại The Century Foundation - một tổ chức tư vấn chính sách kinh tế - cho biết trong một tuyên bố gửi tới Al Jazeera.

Giá xăng vẫn tiếp tục leo thang

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) - đơn vị theo dõi giá xăng hàng ngày, giá trung bình cho mỗi gallon xăng hiện là 4,33 USD (tương đương 1,14 USD/lít), so với mức 4,31 USD của một tháng trước. Giá dầu diesel còn cao hơn, ở mức 6,29 USD/gallon (1,66 USD/lít), so với mức 6,23 USD của tháng trước.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Patrick DeHaan, trưởng bộ phận phân tích thị trường xăng dầu tại GasBuddy cho biết: "Năm 2026 đã ghi nhận số ngày có giá xăng trung bình trên 4 USD/gallon nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó: 158 ngày".

Chi phí nhà ở cũng tăng 0,4% so với tháng trước, nối tiếp mức tăng 0,3% của tháng 8. Trong khi đó, chi phí thực phẩm lại là điểm sáng của báo cáo khi nhìn chung vẫn giữ nguyên mức giá. Giá thực phẩm tiêu thụ bên ngoài (bao gồm các bữa ăn tại nhà hàng) đã tăng 0,2%, nhưng mức tăng này lại bị bù trừ bởi sự sụt giảm 0,1% trong giá thực phẩm tiêu thụ tại nhà (tức chi phí mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa).

Tại các cửa hàng tạp hóa, giá thịt gia cầm tăng 0,7%, giá rau củ quả tăng 0,5% và giá nước ép trái cây tăng 1,1%. Ngược lại, giá sữa giảm 2,1% và giá thịt bò giảm 0,9%.

Trong bối cảnh đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), giá phần mềm máy tính và các phụ kiện đi kèm đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.