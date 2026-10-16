9 tàu dầu Iran vượt phong tỏa của Mỹ

Cụ thể, dữ liệu được Reuters cùng một số nguồn tiết lộ cho biết có ít nhất 9 tàu chở nhiên liệu của Iran rời khỏi vịnh Oman từ giữa tháng 7 - thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Trong số này có 8 tàu chở khí hóa lỏng (LPG) và một tàu chở xăng máy bay. Đáng chú ý, 7 trong số 9 tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Tiết lộ này được cho là trái ngược với các tuyên bố liên tiếp thời gian qua của quân đội Mỹ rằng, Iran không thể xuất khẩu bất kỳ giọt dầu nào bằng đường biển ra bên ngoài kể từ giữa tháng 7, do lệnh phong tỏa hải quân siết chặt của Washington. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Giới chức Iran cũng chưa đưa bình luận liên quan.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phong tỏa hải quân là một trong loạt biện pháp gây sức ép chưa từng có mà Mỹ đang triển khai chống Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và tiến tới thỏa thuận. Hạn chế được triển khai từ giữa tháng 7, một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận tạm thời, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được với Iran hồi tháng 6.

Cuối tháng 9 vừa qua, Mỹ ban lệnh cấm bay trên phạm vi toàn cầu với các hãng hàng không Iran, đồng thời liên tục bổ sung thêm nhiều tổ chức, cá nhân và phương tiện có liên hệ với Tehran vào danh sách trừng phạt. Trong một tuyên bố hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận nước này chưa bao giờ đối mặt với tình thế bị cấm vận ngặt nghèo như hiện nay.