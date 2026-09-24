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28 quốc gia cam kết chung tay chống lừa đảo trực tuyến

Thứ Năm, 18:06, 24/09/2026
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VOV.VN - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã chính thức bế mạc vào chiều 24/9, thông qua Tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.

 

Ngày 24/9, tại thủ đô Phnom Penh, Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến với chủ đề “Cùng hành động để ngăn chặn và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến” đã chính thức khép lại. Sau một phiên họp cấp cao và ba phiên thảo luận chuyên đề, đại biểu các nước đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung Phnom Penh. Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới thông qua nỗ lực hợp tác đa phương.

28 quoc gia cam ket chung tay chong lua dao truc tuyen hinh anh 1
Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến với chủ đề “Cùng hành động để ngăn chặn và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến”

Văn kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia Hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu tập trung vào các trụ cột cốt lõi: Tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người.

Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun đã kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ để đấu tranh hiệu quả với lừa đảo trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi này. Campuchia sẽ tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến với các biện pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức cộng đồng, trấn áp toàn diện cùng với những hình phạt nghiêm khắc, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.

Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến lần này đã giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật các nước chia sẻ thông tin và đánh giá đúng thực trạng tội phạm đang biến đổi phức tạp, từ đó thúc đẩy hành động chung hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Văn Đỗ-Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh
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