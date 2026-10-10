English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

90 phút điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Thứ Bảy, 09:08, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về xung đột Ukraine, khủng hoảng Iran, hợp tác năng lượng và triển vọng cải thiện quan hệ song phương.

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút, tập trung vào một loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và tình hình quốc tế.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump mô tả cuộc trao đổi là “rất thành công”, đồng thời thông báo Nga đã nhất trí cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng cao.

90 phut dien dam giua ong trump va ong putin hinh anh 1
Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút. Ảnh: RT

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov đánh giá cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân thiện, với nhiều nội dung thực chất. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump đã điều chỉnh lịch làm việc để điện đàm với người đồng cấp Nga, sau sinh nhật lần thứ 74 của ông Putin hôm 7/10.

Nga đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của cuộc điện đàm là thỏa thuận tăng nguồn cung dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đang chịu nhiều sức ép.

Theo thông báo của Tổng thống Trump, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong thời gian ngắn sau đó. Ông Trump cũng cho biết Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này.

Sau thông báo trên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận Moscow sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch. Ông nhắc lại những khối lượng cung cấp đã được công bố, đồng thời cho biết xuất khẩu dầu diesel của Nga về sau có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng, trong khi nguồn cung cho thị trường nội địa vẫn được bảo đảm.

Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành giấy phép miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với các lô hàng dầu diesel của Nga, có hiệu lực đến ngày 7/4/2027.

Tổng thống Trump nhận định thỏa thuận với Nga, cùng với việc Washington tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, sẽ giúp giá dầu diesel giảm nhanh chóng, qua đó mang lại lợi ích cho nông dân, các doanh nghiệp vận tải đường bộ và người tiêu dùng Mỹ.

Xung đột ở Ukraine

Cuộc xung đột tại Ukraine là một trong những chủ đề chính của cuộc điện đàm. Tổng thống Putin đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về tình hình chiến sự trên thực địa, cũng như phản ứng của Moscow trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng và những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga tiếp tục nắm thế chủ động trên chiến trường và Moscow vẫn kiên trì theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine đã cản trở khả năng nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Trong cuộc điện đàm trước đó, hai nhà lãnh đạo từng thảo luận khả năng nối lại đàm phán ngay sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Tuy nhiên, Moscow cho rằng tình hình đã thay đổi sau các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Moscow, các địa điểm bỏ phiếu và những người tham gia tổ chức bầu cử. Theo ông Ushakov, những diễn biến này khiến Nga phải xem xét lại thời điểm có thể nối lại tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump được cho là đã cam kết chuyển lập trường của Moscow tới các đại diện Ukraine trong những cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami.

Một nội dung khác được hai nhà lãnh đạo đề cập là các hoạt động nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Putin đã trực tiếp cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì những nỗ lực hỗ trợ đoàn tụ các trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình trong quá trình diễn ra xung đột.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình nhân đạo tại thị trấn Aleshki thuộc tỉnh Kherson, khu vực hiện do Nga kiểm soát. Theo ông Ushakov, quan chức phụ trách nhân quyền Nga Yana Lantratova sẽ duy trì liên lạc trực tiếp với văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ để trao đổi về vấn đề này.

Khủng hoảng Iran

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng trao đổi về tình hình Iran, trong đó Moscow nhấn mạnh rằng cơ hội tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Tehran vẫn còn.

Tổng thống Putin đề cập cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Turkmenistan ngày 8/10, đồng thời khẳng định những nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran chưa đi vào bế tắc hoàn toàn. Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Mỹ và Iran vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp thông qua Qatar, bất chấp những tuyên bố cứng rắn giữa hai bên. Moscow cũng nhắc lại đề xuất tiếp nhận lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran để lưu giữ tại Nga. Phương án này được Moscow xem là một hướng có thể góp phần tháo gỡ bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Trump hoan nghênh việc Nga tiếp tục tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng với Tehran.

Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với các kênh liên lạc hiện có giữa chính quyền hai nước, bao gồm các cơ quan tình báo và những cơ quan chính phủ liên quan, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì hợp tác. Tổng thống Putin đánh giá cao việc ông Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục quan tâm đến quan hệ với Nga, dù Washington đang phải xử lý nhiều vấn đề trong nước và các diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Liên quan khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp, ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo chưa thảo luận về thời gian hay địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, ông nhận định Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới tại Trung Quốc có thể tạo cơ hội để hai tổng thống gặp nhau, nếu cả hai cùng tham dự.

Khi được hỏi liệu Washington có đưa ra nhượng bộ nào để đổi lấy cam kết cung cấp dầu diesel của Nga hay không, ông Ushakov từ chối tiết lộ chi tiết và cho rằng phía Mỹ có thể làm rõ vấn đề này.

Ông Trump chúc mừng sinh nhật ông Putin

Ngoài những vấn đề chính trị và kinh tế, cuộc điện đàm còn đề cập một số nội dung mang tính cá nhân. Theo ông Ushakov, phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc điện đàm nhân dịp sinh nhật ông Putin ngày 7/10. Đặc phái viên Steve Witkoff khi đó đã liên hệ với Điện Kremlin để chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Trump, đồng thời gửi lời chúc từ cá nhân ông và ông Jared Kushner. Hai đặc phái viên cũng bày tỏ mong muốn sớm có dịp gặp lại Tổng thống Nga.

Do ông Putin có chuyến công tác tại Turkmenistan và hai nước chênh lệch múi giờ, cuộc điện đàm được bố trí vào ngày 9/10. Tổng thống Trump đã hoãn một số hoạt động trong lịch trình để thực hiện cuộc gọi.

Mở đầu cuộc trao đổi, ông Trump gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông Putin, cùng lời thăm hỏi từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về thể thao, trong đó Tổng thống Trump đánh giá cao những đóng góp của ngôi sao khúc côn cầu Nga Alexander Ovechkin đối với môn thể thao này.

trump_nha_trang_2.jpg

Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho biết ông đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, trong nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga
Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong do nghi mắc dịch hạch tại Siberia.

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong do nghi mắc dịch hạch tại Siberia.

Ukraine bác tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin
Ukraine bác tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin

VOV.VN - Ukraine bác thông tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin, cho biết hai bên chỉ bàn khả năng đàm phán ba bên.

Ukraine bác tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin

Ukraine bác tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin

VOV.VN - Ukraine bác thông tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin, cho biết hai bên chỉ bàn khả năng đàm phán ba bên.

Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên
Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/9 đã có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ là “mang tính xây dựng và rất thẳng thắn”.

Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên

Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/9 đã có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ là “mang tính xây dựng và rất thẳng thắn”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ