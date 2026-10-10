90 phút điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút, tập trung vào một loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và tình hình quốc tế.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump mô tả cuộc trao đổi là “rất thành công”, đồng thời thông báo Nga đã nhất trí cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng cao.

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút. Ảnh: RT

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov đánh giá cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân thiện, với nhiều nội dung thực chất. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump đã điều chỉnh lịch làm việc để điện đàm với người đồng cấp Nga, sau sinh nhật lần thứ 74 của ông Putin hôm 7/10.

Nga đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của cuộc điện đàm là thỏa thuận tăng nguồn cung dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đang chịu nhiều sức ép.

Theo thông báo của Tổng thống Trump, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong thời gian ngắn sau đó. Ông Trump cũng cho biết Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này.

Sau thông báo trên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận Moscow sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch. Ông nhắc lại những khối lượng cung cấp đã được công bố, đồng thời cho biết xuất khẩu dầu diesel của Nga về sau có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng, trong khi nguồn cung cho thị trường nội địa vẫn được bảo đảm.

Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành giấy phép miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với các lô hàng dầu diesel của Nga, có hiệu lực đến ngày 7/4/2027.

Tổng thống Trump nhận định thỏa thuận với Nga, cùng với việc Washington tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, sẽ giúp giá dầu diesel giảm nhanh chóng, qua đó mang lại lợi ích cho nông dân, các doanh nghiệp vận tải đường bộ và người tiêu dùng Mỹ.

Xung đột ở Ukraine

Cuộc xung đột tại Ukraine là một trong những chủ đề chính của cuộc điện đàm. Tổng thống Putin đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về tình hình chiến sự trên thực địa, cũng như phản ứng của Moscow trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng và những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga tiếp tục nắm thế chủ động trên chiến trường và Moscow vẫn kiên trì theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine đã cản trở khả năng nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Trong cuộc điện đàm trước đó, hai nhà lãnh đạo từng thảo luận khả năng nối lại đàm phán ngay sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Tuy nhiên, Moscow cho rằng tình hình đã thay đổi sau các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Moscow, các địa điểm bỏ phiếu và những người tham gia tổ chức bầu cử. Theo ông Ushakov, những diễn biến này khiến Nga phải xem xét lại thời điểm có thể nối lại tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump được cho là đã cam kết chuyển lập trường của Moscow tới các đại diện Ukraine trong những cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami.

Một nội dung khác được hai nhà lãnh đạo đề cập là các hoạt động nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Putin đã trực tiếp cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì những nỗ lực hỗ trợ đoàn tụ các trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình trong quá trình diễn ra xung đột.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình nhân đạo tại thị trấn Aleshki thuộc tỉnh Kherson, khu vực hiện do Nga kiểm soát. Theo ông Ushakov, quan chức phụ trách nhân quyền Nga Yana Lantratova sẽ duy trì liên lạc trực tiếp với văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ để trao đổi về vấn đề này.

Khủng hoảng Iran

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng trao đổi về tình hình Iran, trong đó Moscow nhấn mạnh rằng cơ hội tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Tehran vẫn còn.

Tổng thống Putin đề cập cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Turkmenistan ngày 8/10, đồng thời khẳng định những nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran chưa đi vào bế tắc hoàn toàn. Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Mỹ và Iran vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp thông qua Qatar, bất chấp những tuyên bố cứng rắn giữa hai bên. Moscow cũng nhắc lại đề xuất tiếp nhận lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran để lưu giữ tại Nga. Phương án này được Moscow xem là một hướng có thể góp phần tháo gỡ bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Trump hoan nghênh việc Nga tiếp tục tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng với Tehran.

Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với các kênh liên lạc hiện có giữa chính quyền hai nước, bao gồm các cơ quan tình báo và những cơ quan chính phủ liên quan, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì hợp tác. Tổng thống Putin đánh giá cao việc ông Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục quan tâm đến quan hệ với Nga, dù Washington đang phải xử lý nhiều vấn đề trong nước và các diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Liên quan khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp, ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo chưa thảo luận về thời gian hay địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, ông nhận định Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới tại Trung Quốc có thể tạo cơ hội để hai tổng thống gặp nhau, nếu cả hai cùng tham dự.

Khi được hỏi liệu Washington có đưa ra nhượng bộ nào để đổi lấy cam kết cung cấp dầu diesel của Nga hay không, ông Ushakov từ chối tiết lộ chi tiết và cho rằng phía Mỹ có thể làm rõ vấn đề này.

Ông Trump chúc mừng sinh nhật ông Putin

Ngoài những vấn đề chính trị và kinh tế, cuộc điện đàm còn đề cập một số nội dung mang tính cá nhân. Theo ông Ushakov, phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc điện đàm nhân dịp sinh nhật ông Putin ngày 7/10. Đặc phái viên Steve Witkoff khi đó đã liên hệ với Điện Kremlin để chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Trump, đồng thời gửi lời chúc từ cá nhân ông và ông Jared Kushner. Hai đặc phái viên cũng bày tỏ mong muốn sớm có dịp gặp lại Tổng thống Nga.

Do ông Putin có chuyến công tác tại Turkmenistan và hai nước chênh lệch múi giờ, cuộc điện đàm được bố trí vào ngày 9/10. Tổng thống Trump đã hoãn một số hoạt động trong lịch trình để thực hiện cuộc gọi.

Mở đầu cuộc trao đổi, ông Trump gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông Putin, cùng lời thăm hỏi từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về thể thao, trong đó Tổng thống Trump đánh giá cao những đóng góp của ngôi sao khúc côn cầu Nga Alexander Ovechkin đối với môn thể thao này.