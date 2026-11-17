Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập (ERC) cho biết đây là chuyến hàng cứu trợ thứ 313 theo sáng kiến “Zal Al-Ezza: từ Ai Cập đến Gaza”, được phát động cuối tháng 7/2025. Lô hàng gồm có 1.959 tấn lương thực, thuốc men, đồ dùng mùa Đông, cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Xe chở hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia và hỗ trợ tích cực của hàng chục nghìn tình nguyên viên. Dự kiến, lô hàng có thể đến Gaza ngay trong ngày 17/11.

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza, trong suốt hơn 3 năm xung đột vừa qua. Theo đó, Cairo đã phối hợp với các quốc gia và tổ chức liên quan, chuyển vào dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza.