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Ấn Độ và Bangladesh bàn nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới

Thứ Ba, 07:06, 08/09/2026
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VOV.VN - Ngày 8/9, Ấn Độ và Bangladesh bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới, vốn bị đình chỉ từ năm 2024 do những bất ổn chính trị tại Bangladesh dẫn đến căng thẳng giữa hai nước.

Theo kế hoạch, cuộc họp liên chính phủ về đường sắt Ấn Độ - Bangladesh sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai (8-9/9) tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2024, vấn đề khôi phục các tuyến tàu khách quốc tế được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp thường niên giữa cơ quan đường sắt hai nước.

Trọng tâm thảo luận là khả năng khôi phục ba tuyến tàu khách quốc tế đang có giữa hai nước (gồm Maitree Express, nối Dhaka với Kolkata; Bandhan Express, nối Khulna với Kolkata; và Mitali Express, nối Dhaka với New Jalpaiguri, bang Tây Bengal của Ấn Độ).

Theo các quan chức Bangladesh, nếu hai bên đạt được đồng thuận và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ba tuyến tàu này có thể được nối lại ngay trong tháng 10. Tuy nhiên, việc khôi phục các tuyến tàu vẫn cần được các bộ, ngành liên quan của cả hai nước xem xét, trong đó có các cơ quan phụ trách đối ngoại và an ninh. Quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo hai nước đưa ra.

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Chuyến tàu giữa Ấn Độ và Bangladesh. (Ảnh: ANI)

Các tuyến tàu khách giữa Ấn Độ và Bangladesh bị đình chỉ sau khi căng thẳng hai nước leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình và bất ổn chính trị tại Bangladesh vào tháng 7/2024. Chuyến tàu cuối của Mitali Express rời New Jalpaiguri (Ấn Độ) đi Dhaka ngày 17/7/2024 và chỉ được đưa trở lại Ấn Độ hơn 5 tháng sau đó, vào tháng 12/2024.

Đáng chú ý, tại cuộc họp lần này, Bangladesh dự kiến đề xuất mở một tuyến tàu khách mới nối Rajshahi, ở phía tây bắc Bangladesh, với bang Kolkata, Ấn Độ. Đây được xem là một bước mở rộng kết nối đường sắt giữa hai nước, bên cạnh ba tuyến hiện có.

Ngoài vận tải hành khách, cuộc họp cũng thảo luận về vận tải hàng hóa bằng đường sắt và một số dự án đường sắt đang được triển khai với nguồn vốn vay của Ấn Độ. Ấn Độ cũng đang hỗ trợ Bangladesh hiện đại hóa đội tàu. Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ tiếp nhận tổng cộng 200 toa tàu khổ rộng do Ấn Độ cung cấp. Lô đầu tiên gồm 19 toa đã được xuất xưởng tại Nhà máy sản xuất toa tàu ở bang Punjab. Toàn bộ số toa dự kiến được bàn giao từ tháng 6/2026 đến tháng 12/2027.

Đáng chú ý, vận tải hàng hóa bằng đường sắt giữa hai nước đã được nối lại từ tháng 2 năm ngoái, sau 9 tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vận tải hành khách vẫn chưa được khôi phục.

Việc nối lại các tuyến tàu khách được kỳ vọng sẽ khôi phục một kênh kết nối quan trọng giữa người dân hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch và giao lưu kinh tế qua biên giới. Nếu đạt được đồng thuận, đây cũng sẽ là một bước đi đáng chú ý trong nỗ lực cải thiện kết nối giao thông giữa Ấn Độ và Bangladesh sau giai đoạn quan hệ song phương gặp nhiều khó khăn.

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