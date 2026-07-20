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Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Thứ Hai, 15:08, 20/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại quốc gia Hồi giáo này.

Trong thông báo mới nhất, Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Tehran cho biết tình hình an ninh tại Iran đã thay đổi đáng kể do những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Cơ quan này khuyến cáo tất cả công dân Ấn Độ có kế hoạch đến Iran trong thời gian tới nên hoãn chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định hơn.

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Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Đối với những công dân đang sinh sống, học tập, làm việc hoặc hành hương tại Iran, Đại sứ quán Ấn Độ đề nghị công dân chủ động đánh giá tình hình và cân nhắc rời khỏi nước này bằng các chuyến bay thương mại hiện có. Theo giới chức Ấn Độ, các tuyến hàng không dân dụng vẫn hoạt động, tạo điều kiện để công dân có thể xuất cảnh an toàn nếu có nhu cầu.

Đại sứ quán Ấn Độ đồng thời khuyến cáo những người tiếp tục ở lại Iran cần duy trì mức cảnh giác cao, hạn chế đi lại không cần thiết, tránh các khu vực có hoạt động quân sự hoặc các địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công, đặc biệt là khu vực ven biển phía Nam. Công dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi các thông báo của chính quyền sở tại và của Đại sứ quán để cập nhật diễn biến mới nhất, đồng thời tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về an ninh.

Để phục vụ công tác bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán Ấn Độ cũng kêu gọi những người chưa đăng ký thông tin nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký trực tuyến với cơ quan đại diện ngoại giao, đồng thời lưu lại các số điện thoại đường dây nóng để liên hệ khi cần hỗ trợ.

Khuyến cáo mới được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, với các cuộc không kích và đáp trả quân sự liên tiếp trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về an toàn của người nước ngoài tại Iran, cũng như nguy cơ gián đoạn các hoạt động hàng không và giao thông trong khu vực.

Hiện có hàng nghìn công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Iran, bao gồm sinh viên, doanh nhân, người lao động và những người hành hương tới các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và duy trì các kênh liên lạc với cộng đồng người Ấn Độ để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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