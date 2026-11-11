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Ấn Độ phê duyệt gói trợ cấp phân bón kỉ lục trị giá 6,65 tỷ USD

Thứ Tư, 23:20, 11/11/2026
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VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 11/11 đã phê duyệt gói trợ cấp phân bón trị giá 6,65 tỷ USD cho vụ sản xuất nông nghiệp mùa đông 2026-2027, tăng gần 64% so với cùng kỳ năm trước. Quyết định nhằm bảo đảm nguồn cung phân bón, ổn định chi phí sản xuất, hỗ trợ nông dân trước những biến động của thị trường quốc tế.

Theo quyết định được Nội các Ấn Độ thông qua dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi, gói trợ cấp được áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết tháng 3/2027, tập trung vào các loại phân bón chứa lân và kali, trong đó có phân đạm lân DAP và các loại phân bón hỗn hợp.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết giá phân bón và nguyên liệu đầu vào trên thị trường quốc tế tăng mạnh do tác động của xung đột Nga - Ukraine và bất ổn tại Trung Đông, khiến chi phí nhập khẩu của Ấn Độ gia tăng. Trước tình hình này, Chính phủ quyết định tăng ngân sách trợ cấp để giảm gánh nặng chi phí cho nông dân.

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Ảnh minh họa (X)

Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ phân bón lớn nhất thế giới, đồng thời phụ thuộc đáng kể vào nguồn phân bón và nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, những biến động về giá năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất nông nghiệp, giá lương thực và thu nhập của hàng triệu hộ nông dân.

Việc tăng mạnh trợ cấp cho thấy Chính phủ Ấn Độ tiếp tục ưu tiên ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và thu nhập của người nông dân. Tuy nhiên, chính sách này cũng làm gia tăng áp lực tài chính trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế và kiểm soát thâm hụt ngân sách.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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