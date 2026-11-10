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Ấn Độ liên lạc với Nga, Ukraine trước giờ đàm phán

Thứ Ba, 05:19, 10/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trao đổi về tình hình xung đột Nga – Ukraine, các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và triển vọng hợp tác song phương.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ đánh giá về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Narendra Modi tái khẳng định lập trường nhất quán của Ấn Độ rằng xung đột cần được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm của New Delhi.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ sẵn sàng đóng góp vào mọi nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Hai nhà lãnh đạo đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Theo Thủ tướng Modi, cuộc điện đàm đã giúp hai bên rà soát các lĩnh vực hợp tác song phương, đồng thời trao đổi về những khía cạnh nhân đạo của cuộc xung đột và các nỗ lực khôi phục hòa bình.

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Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Thủ tướng Ấn Độ trên mạng X.

Về phía Ukraine, theo thông tin do Tổng thống Zelensky công bố sau cuộc điện đàm, hai bên cũng thảo luận khả năng Ấn Độ đóng vai trò trung gian trong việc thiết lập các hành lang vận chuyển lương thực qua Biển Đen, nhằm khơi thông hoạt động xuất khẩu ngũ cốc đang bị gián đoạn do xung đột. Ukraine kỳ vọng New Delhi tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực liên quan đến an ninh lương thực và vận tải hàng hải quốc tế.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11, với sự tham gia của Nga và Mỹ. Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng tiếp cận tiến trình đàm phán một cách xây dựng và mong muốn Nga cũng thể hiện thiện chí giảm căng thẳng.

Vài giờ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cũng đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ,  hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và các sáng kiến ​​ngoại giao đang diễn ra.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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