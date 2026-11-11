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Bom tấn Ấn Độ "Ramayana" vượt mặt hai phim Việt

Thứ Tư, 08:58, 11/11/2026
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VOV.VN - Bom tấn Ấn Độ “Ramayana” tạo sức hút tại phòng vé Việt, vượt qua hai tác phẩm nội địa là "Bò sữa bay" và "Chị chị em em 3" để vươn lên trong bảng xếp hạng doanh thu.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, doanh thu trong sáng nay 11/11 của bộ phim Ấn Độ "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" là hơn 380 triệu đồng với hơn 3.000 vé được bán ra trên hơn 400 suất chiếu. Con số này cao hơn doanh thu của hai bộ phim Việt đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả là "Chị chị em em 3" và "Bò sữa bay". 

Trong sáng 11/11, "Bò sữa bay" thu về hơn 280 triệu đồng với hơn 2.600 vé được bán ra trên hơn 1.000 suất chiếu. "Chị chị em em 3" thu về hơn 200 triệu đồng với hơn 2.000 vé được bán ra trên hơn 1.100 suất chiếu. 

bom tan An Do ramayana vuot mat hai phim viet hinh anh 1
"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ.

Tại thị trường Việt Nam, "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" ghi nhận doanh thu mở màn ấn tượng. Trong 3 ngày đầu tiên khởi chiếu (6-8/11), phim bán được 47.379 vé qua 1.101 suất chiếu. Đây là tín hiệu lạc quan đối với một tác phẩm Bollywood tại thị trường vốn có sự cạnh tranh lớn từ phim Việt và các bom tấn Hollywood.

"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, kể về cuộc đối đầu giữa hoàng tử Rama và vua quỷ Ravana. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, Rama được định mệnh lựa chọn để chống lại Ravana. Bên cạnh cuộc chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn khai thác tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Hai bộ phim Việt đáng chú ý trong thời gian gần đây là "Chị chị em em 3" của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và "Bò sữa bay" của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. 

Sau nhiều ngày đứng đầu bảng xếp hạng Box Office Vietnam, "Chị chị em em 3" đã tụt xuống vị trí thứ năm. Tác phẩm cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt. Đây là phim Việt thứ 12 ra mắt trong năm 2026 đạt doanh thu trăm tỷ. Tính đến sáng 11/11, phim đạt tổng doanh thu hơn 108 tỷ đồng. 

"Chị chị em em 3" kể về Văn Tài - công tử con quan lớn quyền thế - chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Tưởng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu, đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường. 

bom tan An Do ramayana vuot mat hai phim viet hinh anh 2
"Bò sữa bay" lấy bối cảnh tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, xoay quanh nhóm công nhân thực hiện phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn.

"Bò sữa bay" là bộ phim vừa ra mắt cuối tuần trước. Phim kể về Trâu là một nông dân nghèo. Anh quyết định tiếp cận San, con gái ông chủ trang trại bò sữa để đánh cắp công thức bí mật nhằm cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. "Bò sữa bay" quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Trần Tiểu Vy, Trần Gia Huy...

Ngay khi vừa công chiếu, bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả, đặc biệt ở phần kịch bản. Tác phẩm gây ấn tượng bởi cách kể chuyện mới mẻ, đan xen giữa yếu tố hài hước, hành động và những lát cắt giàu cảm xúc về tình cảm. Nhạc phim cũng là một trong những điểm nhấn của “Bò sữa bay”, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 14 tỷ đồng, tính đến sáng 11/11.

Mai Trang/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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