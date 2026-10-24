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Ấn Độ và Ba Lan nhất trí tăng gấp đôi thương mại song phương vào năm 2030

Thứ Bảy, 05:35, 24/10/2026
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VOV.VN - Ấn Độ và Ba Lan nhất trí đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 12 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong quốc phòng, công nghệ cao, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ cao, năng lượng và khoáng sản thiết yếu giữa hai nước. Thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Ba Lan từ ngày 21 đến 23/10, cùng phái đoàn gồm khoảng 100 lãnh đạo doanh nghiệp.

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Thủ tướng Ấn Độ tiếp người đồng cấp Ba Lan. Ảnh: ANI

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao chuyến thăm của người đồng cấp Ba Lan, cho rằng chuyến thăm tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn Độ - Ba Lan, được thiết lập năm 2024.

Thủ tướng Modi chúc mừng Ba Lan vượt mốc GDP 1 nghìn tỷ USD và ghi nhận sự kiên cường, năng động của nền kinh tế Ba Lan. Đáp lại, Thủ tướng Ba Lan đánh giá cao thành tích của Ấn Độ với tư cách là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất và quỹ đạo ấn tượng hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế 10 nghìn tỷ USD trong những năm tới. Hai nhà lãnh đạo nhận thấy những thế mạnh bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Ba Lan đã nhất trí mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước vào năm 2030, lên 12 tỷ USD. Hai bên cũng nhấn mạnh việc nhanh chóng ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU - Ấn Độ (FTA), cùng với việc thực hiện kịp thời hiệp định này, sẽ mở ra các cơ hội mới cho thương mại và đầu tư, đa dạng hóa và củng cố các chuỗi giá trị quan trọng, đồng thời mở ra các thị trường mới.

Thủ tướng Ấn Độ mời các công ty Ba Lan mở rộng đầu tư và hoạt động tại Ấn Độ để hưởng lợi từ thị trường rộng lớn, lực lượng lao động lành nghề và hệ sinh thái sản xuất, đổi mới đang phát triển của Ấn Độ. Thủ tướng Tusk đánh giá cao đầu tư của Ấn Độ vào Ba Lan và nhấn mạnh thế mạnh của Ba Lan như một cửa ngõ cho các doanh nghiệp Ấn Độ muốn mở rộng sự hiện diện tại Trung và Đông Âu cũng như thị trường châu Âu rộng lớn hơn.

Về các vấn đề quốc tế, Ấn Độ và Ba Lan tái khẳng định ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc, mở rộng Hội đồng Bảo an, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp hòa bình, công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột tại Ukraine. Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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