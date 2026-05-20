NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

Thứ Tư, 06:33, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia, UAV xâm nhập không phận nước này vào trưa ngày 19/5 và đã bị máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Romania bắn hạ.

Một mảnh vỡ máy bay không người lái bị rơi tại một địa điểm gần làng Kablakula, Estonia, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, Lực lượng vũ trang Estonia nhận được thông tin sớm từ nước láng giềng Latvia, đồng thời radar quốc gia cũng phát hiện một UAV đang di chuyển về phía nam của nước này. Các biện pháp cần thiết đã được kích hoạt kịp thời và UAV nghi là của Ukraine đã bị một máy bay chiến đấu thuộc sứ mệnh Tuần tra Không phận Baltic của NATO tiêu diệt. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại dân sự và  dữ liệu radar cho thấy không còn UAV trái phép nào khác trong không phận Estonia.

Ông Pevkur khẳng định, Estonia không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng không phận để tấn công. Quyết định bắn hạ UAV xâm phạm không phận là cần thiết dựa trên quỹ đạo bay thực tế của UAV này. Bộ trưởng Pevkur cũng lưu ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp và cuộc tập trận quân sự “Bão Mùa Xuân” đang diễn ra ở miền Nam Estonia với sự tham gia của nhiều UAV, do đó nếu phát hiện bất kỳ UAV nghi ngờ nào, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng.

Phía Ukraine đã xin lỗi về vụ xâm nhập không mong muốn, đồng thời cho biết nước này đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để làm rõ vấn đề trong từng trường hợp và đưa ra giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số lượng các UAV vi phạm không phận các nước NATO gia tăng đáng kể từ tháng 3/2026, trong đó Phần Lan và các nước Baltic đều ghi nhận nhiều trường hợp UAV xâm nhập trái phép. Những sự cố này không chỉ gây lo ngại cho an ninh khu vực Baltic, mà còn có thể làm tăng nguy cơ leo thang xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

Như Hoa/VOV-Praha
Ukraine trình làng bom lượn nội địa đầu tiên, thách thức ưu thế hỏa lực của Nga

VOV.VN - Ukraine đã công bố hình ảnh về mẫu bom lượn nội địa đầu tiên và cho biết đã sẵn sàng đưa loại vũ khí này đưa vào chiến đấu. Điều này cho thấy Kiev ngày càng chú trọng phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa nhằm đối phó với mạng lưới phòng không dày đặc và hiệu quả của đối phương.

Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/5 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự phát triển và sản xuất.

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 18/5 tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi quân Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia, khu vực được đánh giá có ý nghĩa chiến thuật quan trọng ở miền Nam Ukraine.

Cuộc chiến sinh tồn của binh sỹ Ukraine trong “vùng tiêu diệt” ở Donbass

VOV.VN - Giữa các đợt tập kích liên tục ở Donbass, nhiều binh sĩ Ukraine phải sống nhiều tháng trong những hầm trú ẩn chật hẹp để giữ vững phòng tuyến. Trong “vùng tiêu diệt” đầy máy bay không người lái và bãi mìn, mỗi lần rời vị trí đều có thể là chuyến đi không trở lại.

