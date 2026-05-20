NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia, UAV xâm nhập không phận nước này vào trưa ngày 19/5 và đã bị máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Romania bắn hạ.

Một mảnh vỡ máy bay không người lái bị rơi tại một địa điểm gần làng Kablakula, Estonia, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, Lực lượng vũ trang Estonia nhận được thông tin sớm từ nước láng giềng Latvia, đồng thời radar quốc gia cũng phát hiện một UAV đang di chuyển về phía nam của nước này. Các biện pháp cần thiết đã được kích hoạt kịp thời và UAV nghi là của Ukraine đã bị một máy bay chiến đấu thuộc sứ mệnh Tuần tra Không phận Baltic của NATO tiêu diệt. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại dân sự và dữ liệu radar cho thấy không còn UAV trái phép nào khác trong không phận Estonia.

Ông Pevkur khẳng định, Estonia không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng không phận để tấn công. Quyết định bắn hạ UAV xâm phạm không phận là cần thiết dựa trên quỹ đạo bay thực tế của UAV này. Bộ trưởng Pevkur cũng lưu ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp và cuộc tập trận quân sự “Bão Mùa Xuân” đang diễn ra ở miền Nam Estonia với sự tham gia của nhiều UAV, do đó nếu phát hiện bất kỳ UAV nghi ngờ nào, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng.

Phía Ukraine đã xin lỗi về vụ xâm nhập không mong muốn, đồng thời cho biết nước này đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để làm rõ vấn đề trong từng trường hợp và đưa ra giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số lượng các UAV vi phạm không phận các nước NATO gia tăng đáng kể từ tháng 3/2026, trong đó Phần Lan và các nước Baltic đều ghi nhận nhiều trường hợp UAV xâm nhập trái phép. Những sự cố này không chỉ gây lo ngại cho an ninh khu vực Baltic, mà còn có thể làm tăng nguy cơ leo thang xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.