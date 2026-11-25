Chiến lược được Thủ tướng Áo Christian Stocker cùng các quan chức hàng đầu của nước này trình bày tại Đơn vị đặc nhiệm Cobra, ở thành phố Wiener Neustadt. Văn kiện dài 28 trang này được xây dựng trên cơ sở phối hợp liên ngành trong khoảng một năm, do Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Đổi mới, Giao thông và Cơ sở hạ tầng Liên bang (BMIMI) chủ trì, cùng sự tham gia của Văn phòng Thủ tướng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Một loại UAV quân sự. Ảnh: Không quân Mỹ.

Chiến lược tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thiện và điều chỉnh khung pháp lý; nâng cao năng lực kỹ thuật cùng nguồn lực; đánh giá mức độ đe dọa để xây dựng kịch bản ứng phó và đối chiếu các tiêu chuẩn quốc tế về tổ chức phòng thủ chống UAV.

Về các biện pháp cụ thể, chiến lược quy định thành lập một Trung tâm Tình huống UAV trực thuộc Trung tâm Tình huống Liên bang của Bộ Nội vụ. Đơn vị này có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo chung trên phạm vi liên bộ và toàn quốc, qua đó giúp nhà chức trách đánh giá liên tục các mối đe dọa và đề ra giải pháp ứng phó kịp thời. Về mặt trang bị, từ năm 2027, lực lượng Đặc nhiệm Cobra sẽ được bổ sung hai hệ thống phòng thủ UAV bán cơ động hiện đại, giúp nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước các mối đe dọa mới. Ngoài ra, chiến lược cũng đề xuất sửa đổi Luật Viễn thông nhằm cho phép các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu chủ động triển khai biện pháp phòng thủ chống UAV trong tương lai.

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Áo Christian Stocker nhận định, bên cạnh tấn công mạng, tấn công hỗn hợp, tấn công hạ tầng trọng yếu và thông tin sai lệch, mối đe dọa từ UAV đối với an ninh quốc gia cũng đang ngày càng gia tăng. Chiến lược phòng thủ UAV sẽ tạo nền tảng chung để giải quyết các thách thức này, hướng tới mục tiêu bảo vệ người dân Áo trước mối đe dọa từ UAV.

Chiến lược quốc gia về phòng thủ UAV được Áo công bố trong bối cảnh mối đe dọa từ UAV đối với an ninh khu vực ngày càng gia tăng, với hàng loạt sự cố xâm nhập không phận bằng UAV được ghi nhận trên khắp châu Âu thời gian gần đây. Tình trạng này buộc các nước phải đẩy nhanh việc hoàn thiện năng lực giám sát và phòng thủ trước mối đe dọa mới này.