Áp lực khủng hoảng toàn cầu trước thềm Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ

Sự kiện của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ quy tụ 73 nguyên thủ quốc gia, 45 người đứng đầu chính phủ, 49 bộ trưởng, 11 phó tổng thống và 1 thái tử. Bên cạnh các phiên họp chính thức, lịch trình còn ghi nhận khoảng 168 sự kiện bên lề cùng khoảng 1.000 yêu cầu hội đàm song phương giữa các quốc gia thành viên. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế, với hơn 3.200 thẻ tác nghiệp báo chí đã được cấp phát.

Trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: World Atlas.

Chia sẻ về bầu không khí bận rộn và áp lực công việc bao trùm trụ sở trước thềm sự kiện, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết: "Tâm trạng trước tuần lễ cấp cao luôn vô cùng căng thẳng khi chúng tôi nỗ lực sắp xếp mọi thứ. Một khi tuần lễ bắt đầu, mọi việc xem như đã vào guồng và chúng tôi chẳng thể can thiệp thêm được gì. Vì vậy, hiện tại toàn bộ đội ngũ đều chịu áp lực lớn, làm việc cật lực để chuẩn bị cho Khóa 81 của Đại hội đồng. Thông điệp mà Tổng thư ký vạch ra là chúng ta phải đối mặt trực diện với những cuộc khủng hoảng trước mắt - không chỉ các vấn đề xung đột, hòa bình và an ninh, mà còn cả biến đổi khí hậu, công nghệ và bất bình đẳng".

Ông Dujarric nhấn mạnh thêm rằng khoảng cách bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các quốc gia cũng như bên trong từng xã hội đang trở thành nhân tố gây bất ổn định sâu sắc.

Tại kỳ họp quan trọng này, Tổng thư ký António Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên hợp quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này.