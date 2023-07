ASEAN cam kết ủng hộ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Csaba Korosi đánh giá thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều xung đột vũ trang với tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và khó giải quyết hơn, ảnh hưởng tiến độ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 ở nhiều quốc gia, khu vực. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các cơ chế của Liên Hợp Quốc, nhất là Hội đồng Bảo an, Ủy ban Xây dựng hòa bình Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên cần tăng cường hợp tác để tìm giải pháp ngăn ngừa xung đột mới, giải quyết hiệu quả xung đột hiện có và duy trì hòa bình, phát triển bền vững hậu xung đột.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang.

Phát biểu thay mặt ASEAN tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đánh giá bản chất của các cuộc xung đột hiện nay đã có sự thay đổi và trở nên khó đoán định, đặt ra thách thức lớn hơn đối với các nỗ lực xây dựng và gìn giữ hòa bình. Đại sứ nhấn mạnh ASEAN mong muốn cộng đồng quốc tế có nhiều nỗ lực và cam kết đa phương hơn nữa để giải quyết xung đột thông qua cách tiếp cận toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ, trong đó cần tăng cường vai trò của các tổ chức khu vực trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định cam kết vững chắc của ASEAN đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc, sẵn sàng thúc đẩy can dự và hợp tác với các đối tác đối thoại và đối tác ngoài khu vực, kể cả thông qua các cơ chế hiện có do ASEAN dẫn dắt để thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển, đồng thời tăng cường khả năng tự cường của khu vực trước cách thách thức đang nổi lên. Đại diện ASEAN kêu gọi các bên liên quan cùng nỗ lực giải quyết các thách thức về nguồn lực cho xây dựng hòa bình; khuyến khích đảm bảo sự tham gia đầy đủ, công bằng và có ý nghĩa của phụ nữ ở tất cả các cấp độ khác nhau của tiến trình hòa bình.