Australia đóng cửa hàng trăm nhà trẻ kém chất lượng

Đây là kết quả của đợt tăng cường kiểm tra mà Australia vừa thực hiện sau khi nhiều nhà trẻ bị phát hiện có nhiều sai phạm. Hôm 6/8, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết, trong quý II/2026, cơ quan chức năng của Australia đã tiến hành 1.538 cuộc kiểm tra các cơ sở chăm sóc trẻ em, gấp hai lần số lượng các cuộc kiểm tra của cùng kỳ năm trước.

Kết quả cho thấy 92% các cơ sở này đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Tuy vậy, cơ quan chức năng đã phải đóng cửa 589 nhà trẻ, tăng hơn 20 lần so với số lượng nhà trẻ phải đóng cửa vào cùng kỳ năm 2025.

Ảnh minh họa: g8education

Bộ Giáo dục Australia đã tăng cường các cuộc kiểm tra đánh giá chất lượng các nhà trẻ sau khi nhiều cơ sở tại nước này liên tiếp bị phát hiện có sai phạm liên quan đến đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng giáo dục.

Chính phủ Australia cũng đã chi gần 500 triệu AUD để hỗ trợ các bang thúc đẩy chất lượng giáo dục, trong đó bao gồm việc tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non 3 năm/lần để đảm bảo chất lượng luôn được duy trì. Bên cạnh đó, Australia cũng đã quyết định tăng 15% lương cho các nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc trẻ em đạt chuẩn chất lượng quốc gia.

Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare khẳng định chính phủ nước này đang nỗ lực giám sát để nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục mầm non trong đó sẽ quyết liệt hơn nhằm đảm bảo sự an toàn và chất lượng như những gì trẻ em xứng đáng được hưởng và như mong đợi của các cha mẹ.