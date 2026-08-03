Australia tăng số tiền các công ty công nghệ phải trả cho báo chí

Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Mulino ra thông báo cho biết, cơ quan này cùng với Bộ Truyền thông Australia đã hoàn tất dự thảo sửa đổi Luật Đàm phán nội dung tin tức để bảo vệ tốt hơn các cơ quan báo chí của nước này trong bối cảnh các nền tảng xã hội không tiếp tục ký hợp đồng trả tiền cho việc sử dụng tin tức của các cơ quan báo chí.

Australia tăng số tiền công ty công nghệ phải trả cho báo chí. Ảnh: Reuters

Cụ thể, theo dự thảo mới, nếu các nền tảng xã hội không ký hợp đồng để trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia thì họ sẽ phải trích 2,5% lợi nhuận từ quảng cáo trực tuyến cho các cơ quan báo chí Australia. Mặc dù tỷ lệ mà các nền tảng xã hội phải trả đã tăng thêm so với quy định trước đó song thay vì phải trả 2,25% toàn bộ lợi nhuận tại Australia thì giờ đây các nền tảng chỉ phải trích 2,5% lợi nhuận trong hoạt động quảng cáo trực tuyến nên có thể số tiền mà các cơ quan báo chí Australia được nhận sẽ không nhiều hơn trước đó.

Dự thảo luật cũng cho biết nếu các nền tảng ký hợp đồng với các cơ quan báo chí thì số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí Australia có thể ít hơn, chỉ khoảng 1,5% lợi nhuận.

Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Mulino cho biết Australia khuyến khích các nền tảng xã hội đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí nước này để giảm số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí: “Nếu họ quyết định không đàm phán, họ thực sự sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Trong dự thảo sửa đổi luật đàm phán nội dung tin tức ghi rõ nghĩa vụ của các nền tảng công nghệ lớn là 2,5% doanh thu hoạt động quảng cáo trực tuyến. Tuy vậy các nền tảng có thể giảm gánh nặng bằng cách ký kết các thỏa thuận thương mại với các phương tiện truyền thông. Nếu họ ký kết các thỏa thuận thương mại công bằng, họ sẽ trả ít hơn”.

Dự thảo sửa đổi Luật Đàm phán nội dung tin tức cũng mở rộng danh sách cơ quan báo chí Australia tối thiểu mà các nền tảng được khuyến khích đàm phán từ 4 cơ quan lên 6 cơ quan và bổ sung nền tảng LinkedIn vào danh sách được khuyến khích đàm phán với các cơ quan báo chí Australia. Dự kiến, chính phủ Australia sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội trong những tuần tới.